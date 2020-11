Moc nowości w Pokemon GO: startuje region Kalos, a trenerzy mogą wbić 50 poziom!

Pokemon GO jest tytułem któremu w tym roku poświęciłem zdecydowanie najwięcej czasu ze wszystkich gier. Zaczęło się niepozornie na zimowym urlopie, a po powrocie szaleństwo trwa w najlepsze. Są tygodnie w których gra, w mojej opinii, wieje nudą — ale są też takie, że najchętniej spacerowałbym ze smartfonem po kilka godzin dziennie. A po powrocie kontynuował zabawę w sieciowych rozgrywkach Go Battle League. Wszyscy narzekający na to, że w grze niewiele się dzieje już wkrótce stracą pretekst na niewłączanie Pokemon GO. Już 30 listopada wystartuje ogromna aktualizacja GO Beyond, a co w niej?

Aktualizacja GO Beyond w Pokemon GO — a co w niej?

Aktualizacja GO Beyond przyniesie cały zestaw świeżych rozwiązań do świata gry. Najważniejszym — i dla wielu kluczowym — pozostanie kwestia levelu trenerów. Dotychczas maksymalnym jaki mogli oni osiągnąć był 40 — od 30. listopada takowym będzie… 50! Tym razem jednak levelowanie nie będzie ograniczać się wyłącznie do zgarniania punktów doświadczenia, poza nimi niezbędne będzie też wypełnianie zadań specjalnych. Dopiero po osiągnięciu całego zestawu można będzie ruszyć naprzód