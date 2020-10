Endomondo znika z rynku. Jak zapisać i przenieść zgromadzone tam dane?

Endomondo to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych aplikacji do śledzenia i rejestrowania ćwiczeń. Miliony zarejestrowanych użytkowników, z których część nie wyobraża sobie treningu bez uruchomienia aplikacji. Niestety, czas zapoznać się z alternatywami, bo z końcem roku Endomondo przestanie istnieć. Aplikacja zostanie usunięta ze wszystkich sklepów, a właściciel platformy (firma Under Armour) nie będzie już oferować wsparcia technicznego ani aktualizacji. Wszystkie dane użytkowników zostaną skasowane z końcem marca przyszłego roku, ale bezproblemowo użytkownicy mogą je pobrać do 31. stycznia 2020. Jednocześnie firma zachęca do przesiadki do ich drugiego produktu: aplikacji MapMyRun (dostępnej na urządzenia z Androidem oraz iOS).

Pobieranie danych z Endomondo

Pobranie danych z Endomondo nie jest niczym skomplikowanym. Po zalogowaniu się do platformy należy przejść do Ustawień, a następnie sekcji Prywatność. Tam czeka na nas opcja pobrania informacji w formie archiwum. Po jej wyborze na naszą skrzynkę mailową otrzymamy potwierdzenie przyjęcia wniosku, a po krótkim czasie trafi tam również link do archiwum z naszymi danymi.

Przeniesienie danych z Endomondo? To proste!

Poza pobieraniem i kopią danych o naszych aktywnościach, firma zachęca też by przenieść je prawie* wszystkie dane i kontynuację treningu z aplikacją MapMyRun. Po zalogowaniu wystarczy przejść do ustawień, tam wybrać zakładkę Connect i ikonkę Map My Fitness, dbając o zaznaczenie opcji synchronizacji dotychczasowych treningów. Następnie trzeba będzie wpisać dane konta MapMyRun do którego chcemy przenieść dane — i gotowe, po zalogowaniu do nowej aplikacji informacje na temat naszych treningów powinny być już dostępne.

* wśród eksportowanych danych zabraknie informacji o rekordach, planach treningowych, celach, wyzwaniach czy list znajomych.

Co z opłaconymi kontami Premium w Endomondo?

Endomondo poza planem darmowym oferował także plany Premium. Te zostaną automatycznie anulowane wszystkim użytkownikom z dniem 30. listopada 2020 roku, a twórcy obiecują zwrot wszystkich niewykorzystanych środków na konta użytkowników. Przy okazji zachęcają do wypróbowania darmowego trzymiesięcznego członkostwa MapMyRun MVP.

Smutna wiadomość, bo koniec Endomondo to tak naprawdę koniec pewnej ery. Mam wrażenie, jakoby Endomondo było z nami od zawsze — swego czasu było tak popularne, że żartowano z nawet najdrobniejszej aktywności fizycznej okraszając ją tagiem #endomondo właśnie. Coś się zaczyna, coś się kończy — jak widać UA ma inne platformy do rozwijania.

