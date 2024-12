W ramach Jesiennej Wyprzedaży Steam Valve uruchomiło pierwszy etap głosowania w tegorocznym plebiscycie Steam Awards. Gracze mieli możliwość wskazania najlepszych – ich zdaniem – gier, które powinny znaleźć się na liście nominowanych do nagród, które Steam przyznaje od 2016 r. Teraz, wraz ze startem Zimowej Wyprzedaży, ruszyło głosowanie na najlepsze gry mijającego roku – Steam Awards 2024. Kto walczy u uznanie i zdobył serca graczy na całym świecie?

Jak to zwykle bywa, Steam Awards przyznawane są w kilkunastu kategoriach. W tym roku mamy ich jedenaście. Każda z nich jest zawiera po 5 tytułów, które walczą o wyróżnienie.

Może to zasługa wciągającej rozgrywki, trzymającej w napięciu historii, dobrze napisanych postaci, nieskazitelnej wizji całości czy też uzależniającego trybu wieloosobowego. Niezależnie od powodu, zwycięzca w tegorocznej kategorii gry roku stał się klasykiem już w momencie wydania.

Z tej gierki żadna nowość, a członkowie zespołu stojącego za nią już od dawna nie myślą o debiucie swojego dziecka. Ale że rodzice z nich na medal, to wciąż je wspierają, wydając aktualizacje z nową zawartością po tych wszystkich latach.

Ta gra była tak dobra, że nie sposób ci się było z nią rozstać, więc dzięki Steam Deckowi towarzyszyła ci wszędzie. Na szczęście wszystko to, co uczyniło ją grywalną bez ograniczeń na stacjonarnym sprzęcie, stało się jeszcze lepsze po odejściu od niego.

Istnieją gry, które po prostu nie są takie same, gdy gra się w nie w pojedynkę. Może potrzebujesz znajomego, który osłoni ci plecy. Może potrzebujesz znajomego, by wbić mu nóż w plecy. Tak czy inaczej, uciecha czeka na tych, którzy zbiorą znajomych, by zagrać w te gry.