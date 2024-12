Aktualizacja Windows 11 wstrzymana. Błąd psuł gry

Najnowsza aktualizacja Windows 11, oznaczona jako wersja 24H2, przyniosła wiele kontrowersji wśród graczy i użytkowników systemu. Okazuje się, że funkcja Auto HDR, mająca na celu poprawę jakości obrazu w grach, nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Zamiast polepszać kolory, powoduje ich nieprawidłowe wyświetlanie, a w niektórych przypadkach prowadzi do zawieszania aplikacji i gier.

Aktualizacja 24H2 do Windowsa 11 psuje gry wideo

Funkcja Auto HDR, wprowadzona w Windows 11, automatycznie konwertuje treści SDR (standard dynamic range) na HDR (high dynamic range), oferując bogatsze kolory i lepsze wrażenia wizualne w grach. Niestety, w wersji 24H2 systemu Windows funkcja ta zaczęła działać niepoprawnie. Microsoft potwierdził, że problem dotyczy zarówno błędnego wyświetlania kolorów w grach, jak i częstych awarii.

Według doniesień serwisu Windows Latest, gry takie jak Call of Duty: Infinite Warfare, Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry czy Need for Speed Unbound przestają odpowiadać lub zawieszają się na ekranie ładowania. Problem ten został także zgłoszony na forach internetowych, w tym na Reddit, gdzie użytkownicy opisują podobne trudności.

Microsoft zareagował, blokując możliwość automatycznej instalacji aktualizacji na urządzeniach, które mają włączoną funkcję Auto HDR. Firma wydała również ostrzeżenie, aby nie instalować ręcznie aktualizacji za pomocą narzędzi takich jak Media Creation Tool lub ISO systemu Windows 11, dopóki funkcja Auto HDR nie zostanie wyłączona.

Jak rozwiązać problem?

Aby uniknąć problemów z grami po aktualizacji do wersji 24H2, Microsoft zaleca wyłączenie funkcji Auto HDR. Można to zrobić w kilku prostych krokach:

Otwórz Ustawienia i przejdź do System > Ekran > Grafika. Wyłącz funkcję Auto HDR dla wszystkich gier. Dostosuj ustawienia systemu do wartości domyślnych. W przypadku pojedynczych gier możesz wyłączyć Auto HDR w sekcji ustawień aplikacji.

Microsoft pracuje nad poprawką, która powinna rozwiązać problem w najbliższej przyszłości. Warto zauważyć, że aktualizacja 24H2 sprawia kłopoty nie tylko graczom. Użytkownicy zgłaszają również inne błędy, takie jak znikający kursor myszy, problemy z wydajnością, znikające audio czy nieprawidłowe wyświetlanie menu Eksploratora plików.