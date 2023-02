Hit Netfliksa nie dał szans faworytom do Oscarów

Czy to zapowiedź wielkiej sensacji tegorocznych Oscarów? Rozdane w niedzielę brytyjskie odpowiedniki, nagrody BAFTA, trafiły do twórców niemieckiego hitu Netfliksa, pozostawiając faworytów do Oscarów daleko w tyle.

Na rozdanie Oscarów musimy zaczekać do 12 marca, ale w poprzedzających to wydarzenie tygodniach i miesiącach mają miejsce inne gale, które mogą sugerować to, do kogo trafią statuetki w Dolby Theatre. Czyżby "Na zachodzie bez zmian" Edwarda Bergera, zrealizowany dla Netfliksa niemiecki film, miał odnieść ogromny sukces na amerykańskiej ziemi? Coraz więcej na to wskazuje, bo z 10 nominacji przyznano mu aż 7 nagród. Najbardziej blado wypadł przy nim faworyt do największych nagród "Wszystko wszędzie naraz", który zdobył tylko jedną nagrodę BAFTA. To naprawdę niewiele, bo miał on aż 8 szans na statuetkę, więc na trzy tygodnie przed rozdaniem Oscarów dorobek filmu Daniela Kwan i Daniela Scheinerta nie wygląda zbyt imponująco.

Netflix świętuje. Na zachodzie bez zmian z nagrodami BAFTA

W walce o nagrody liczyły się natomiast "Duchy Inisherin" Martina McDonagha, który wcześniej stworzył "In Bruges" oraz "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". Tym razem jednak jego produkcja raczej nie sięgnie aż po 7 Oscarów, mimo iż nominowano go w aż 9 kategoriach. Podczas poprowadzonej przez Richarda E. Granta i Allison Hammond gali film zdobył cztery statuetki BAFTA, także dlatego, że w ręce Austina Butlera trafiła nagroda dla najlepszego aktora roku. Grający Elvisa Presley'a aktor wygrał z Colinem Farrellem, co dla wielu osób było nie lada zaskoczeniem, także ze względu na lokalizację przyznawanych nagród. Sam "Elvis" nie okazał się tak często nagradzany, bo oprócz wspomnianej statuetki za główną rolę doczekał się też nagród za casting, charakteryzację i kostiumy.

BAFTA 2023 - zwycięzcy. Lista nagrodzonych

Scenariusz adaptowany

Na Zachodzie bez zmian - Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell

Living - Kazuo Ishiguro

Cicha dziewczyna - Colm Bairéad

Jednym głosem - Rebecca Lenkiewicz

Wieloryb - Samuel D. Hunter

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Angela Bassett - Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Hong Chau - Wieloryb

Kerry Condon - Duchy Inisherin

Dolly de Leon - W trójkącie

Jamie Lee Curtis - Wszystko wszędzie naraz

Carey Mulligan - Jednym głosem

Najlepszy aktor drugoplanowy

Brendan Gleeson - Duchy Inisherin

Barry Keoghan - Duchy Inisherin

Ke Huy Quan - Wszystko wszędzie naraz

Eddie Redmayne - Dobry opiekun

Albrecht Schuch - Na Zachodzie bez zmian

Michael Ward - Imperium światła

Na Zachodzie bez zmian

Argentyna, 1985

W gorsecie

Podejrzana

Cicha dziewczyna

Najlepszy film Na Zachodzie bez zmian

Duchy Inisherin

Elvis

Wszystko wszędzie naraz

Tar

Najlepszy film brytyjski

Aftersun

Duchy Inisherin

Brian and Charles

Imperium Światła

Powodzenia, Leo Grande

Living

Matylda: Musical

Patrz jak kręcą

Pływaczki

Osobliwość

Najlepszy film dokumentalny

Wszystko, co żyje

Całe to piękno i krew

Wulkan miłości

Moonage daydream

Nawalny

Film animowany

Guillermo del Toro: Pinokio

Marcel Muszelka w różowych bucikach

Kot w butach: Ostatnie życzenie

To nie wypanda

Reżyser

Na Zachodzie bez zmian - Edward Berger

Duchy Inisherin - Martin McDonagh

Podejrzana - Park Chan-wook

Wszystko wszędzie naraz - Daniel Kwan, Daniel Scheinert

TÁR - Todd Field

Królowa wojownik - Gina Prince-Bythewood

Scenariusz oryginalny

Duchy Inisherin - Martin McDonagh

Wszystko wszędzie na raz - Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Fabelmanowie - Tony Kushner, Steven Spielberg

TÁR - Todd Field

W trójkącie - Ruben Östlund

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Cate Blanchette - Tár

Viola Davies - Królowa wojownik

Danielle Deadwyler - Till

Ana de Armas - Blondynka

Emma Thompson - Powodzenia, Leo Grande

Michelle Yeoh - Wszystko wszędzie naraz

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - Duchy Inisherin

Brendan Fraser - Wieloryb

Daryl McCormack - Powodzenia, Leo Grande

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

Na Zachodzie bez zmian - Volker Bertelmann

Babilon - Justin Hurwitz

Duchy Inisherin - Carter Burwell

Wszystko wszędzie naraz - Son Lux

Guillermo del Toro: Pinokio - Alexandre Desplat

Najlepszy casting

Aftersun

Na Zachodzie bez zmian

Elvis

Wszystko wszędzie naraz

W trójkącie

Najlepsze zdjęcia

Na Zachodzie bez zmian - James Friend

The Batman - Greig Fraser

Elvis - Mandy Walker

Imperium światła - Roger Deakins

Top Gun: Maverick - Claudio Miranda

Najlepszy montaż

Na Zachodzie bez zmian

Duchy Inisherin

Elvis

Wszystko wszędzie naraz

Top Gun: Maverick

Najlepsza scenografia

Na Zachodzie bez zmian

Babilon

The Batman

Elvis

Guillermo del Toro: Pinokio

Najlepsze kostiumy

Na Zachodzie bez zmian

Amsterdam

Babilon

Elvis

Paryż pani Harris

Najlepszy dźwięk

Na Zachodzie bez zmian

Avatar: Istota wody

Elvis

TÁR

Top Gun: Maverick

Najlepsze efekty specjalne

Na Zachodzie bez zmian

Avatar: Istota wody

The Batman

Wszystko wszędzie naraz

Top Gun: Maverick

Najlepszy debiut brytyjskiego reżysera, producenta lub scenarzysty