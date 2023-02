The Flash

To może być najważniejszy film w uniwersum DC od lat, ponieważ połączony on wcześniej opowiedziane historie z zupełnie nowym rozdziałem, który nadchodzi. Wiemy, że James Gunn i Peter Safran mają ambitne plany wobec kolejnych produkcji DC, dlatego niezbędne jest zresetowanie uniwersum. Dokonane to będzie za pomocą podróżującego w czasie i pomiędzy uniwersami Flasha, który spotka Batmanów Bena Afflecka i Michaela Keatona, a także Supergirl. Z filmu wycięto Wonder Woman i Supermana ze względu na zmiany kadrowe, ale mimo wszystko produkcja zapowiada się co najmniej dobrze. A przynajmniej zwiastun robi naprawdę świetne wrażenie. Premiera filmu zaplanowana jest na 16 czerwca.

Air

Ci, którzy znają początki współpracy Nike'a z Michaelem Jordanem będą zadowoleni, że nareszcie ktoś zdecydował się opowiedzieć tę historię za pomocą filmu. Ben Affleck napisał i wyreżyserował to widowisko, na planie pojawił się on sam obok Matta Damona, Violi Davis, Jasona Batemana i Davida Falka. Jeśli ciekawi Was, kto zagra MJ-a, to muszę ostudzić Wasz zapał - gracz Chicago Bulls nie będzie ukazany na ekranie, a będzie się jedynie o nim wspominać. Film debiutuje 5 kwietnia w USA.

Strażnicy Galaktyki 3

Ulubieńcy widzów wracają z trzecim filmem i podobnie jak wcześniej możemy spodziewać się sporej dawki akcji i humoru. Jakie inne postacie z uniwersum Marvela zobaczymy w filmie? Chyba czekają nas jakieś niespodzianki, prawda? Obsada filmu nie uległa zmianie, a za kamerą zasiadł James Gunn. On również napisał scenariusz, co dla wielu osób jest zapowiedzią świetnego widowiska. Premiera filmu 5 maja.

Transformers: Przebudzenie bestii

Zupełnie nowa obsada i zupełnie nowe podejście do Transformers. To już siódmy film z serii (poprzednim był spin-off "Bumblebee"), ale nie wiemy, czy najnowsza odsłona będzie nawiązywać bezpośrednio do poprzedników. Scenariusz napisali Darnell Metayer i Josh Peters, a reżyserią zajął się Steven Caple Jr.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Z okazji wielkiego meczu przygotowano nowy spot Indiany Jonesa. Do roli powraca oczywiście Harrison Ford, a obok niego zobaczymy Phoebe Waller-Bridge. W obsadzie znaleźli się też Mads Mikkelsen i Antonio Banderas. Fabułę napisali

James Mangold, Jez Butterworth, a za reżyserię odpowiada tylko ten pierwszy. Wcześniej narkęcił m. in. "Le Mans '66" i "Logan: Wolverine". Film zadebiutuje 30 czerwca.

Creed III

Aż trudno uwierzyć, że to już trzecia odsłona spin-offu "Rocky'ego" z Michaelem B. Jordanem. Tym razem główna postać zmierzy się z dawnym przyjacielem, który pragnie odzyska straconą szansę na karierę i lepsze życie. Autorami scenariusza są

Keenan Coogler i Zach Baylin, zaś reżyserii podjął się sam Michael B. Jordan. Premiera już 3 marca.

Krzyk 6

Zdaniem niektórych, to może być najlepszy film od lat z serii. Akcja przenosi się do Nowego Jorku, gdzie Ghostface nie ma większego problemu z ukryciem się w tłumie - dosłownie i w przenośni. Kto tym razem będzie chował się pod maską? W kinach od 10 marca. Scenariusz pisali James Vanderbilt i Guy Busick, a film wyreżyserował duet Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett.

Szybcy i wściekli 10

Tak, saga rodziny Doma Torreto trwa - to przedostatni film, jeśli wierzyć obietnicom, który domyka wątki ze wszystkich filmów. Regularnie wprowadzani złoczyńcy w każdym kolejnym filmie to już reguła i nie inaczej będzie tym razem: zobaczymy jak Jason Mamoa w roli czarnego charakteru.

65

Ciekawie zapowiadające widowisko z Adamem Driverem w roli głównej. Jego bohater natrafia na planetę, która nie jest zbyt gościnna. Czy to przeszłość? Przyszłość? Scenariusz napisali Scott Beck i Bryan Woods, którzy wyreżyserowali także całość we dwóch. Premiera już 10 marca w kinach.