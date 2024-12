Tak będzie wyglądał Nintendo Switch 2. Zdradzono design konsoli

Nintendo trzyma nas w wielkiej niepewności w kwestii tego, co zaoferuje ich najnowsza konsola: następca Nintendo Switcha. Wiadomo nie od dzisiaj, że sprzęt będzie oferował wsparcie dla gier z trwającej wciąż generacji, ale też japoński gigant konsekwentnie milczy na temat szczegółów związanych ze sprzętem.

Nie zmienia to jednak faktu, że regularnie napływają do nas plotki i przecieki związane z tym, jak będzie wyglądać urządzenie. Teraz popularna marka oferująca akcesoria do rozmaitych sprzętów - dbrand - zaprezentowała wygląd Nintendo Switcha 2. generacji.

Akcesoria dla Nintendo Switcha 2. generacji 0d dbrand

dbrand jest marką bardzo rozpoznawalną w świecie akcesoriów do współczesnej elektroniki. Dlatego prezentacja akcesoriów do niezapowiedzianego jeszcze sprzętu z ich strony jest sporym wydarzeniem i rozbudza dyskusję. Trudno powiedzieć zbyt wiele na podstawie tychże grafik poza tym, że... jeśli wierzyć grafikom: Switch 2. generacji będzie niezwykle podobny w formie do obecnej formy urządzenia.

Na tę chwilę możemy jedynie domniemywać, że powyższe grafiki nie mijają się z prawdą. Wielokrotnie w przypadku producentów akcesoriów byliśmy świadkami tego, że faktycznie znalazły one potwierdzenie w rzeczywistości. Tak jest regularnie w przypadku flagowych produktów od Apple (iPadów, iPhone'ów, MacBooków) czy innych popularnych sprzętów. Czy tutaj również plotki się potwierdzą? Można założyć, że tak, chociaż tak naprawdę to nie akcesoria się liczą, a faktyczna zapowiedź sprzętu i jakiekolwiek konkrety. Ale z tymi Nintendo wciąż trzyma nas w wielkiej niepewności.