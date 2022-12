Nadchodzi nowy Xbox Game Pass? Zagrasz taniej, jeśli... obejrzysz reklamy

Plany "z reklamami" to ostatni trend usług VOD. Kolejne platformy streamingowe dokładają do swoich usług nowy próg cenowy. Tańszy, ale w zamian za to że za dostęp do platformy można będzie zapłacić mniej pieniędzy - trzeba dopłacić czasem. Czasem który "tracimy" na oglądaniu reklam. Niekoniecznie tak uciążliwych jak w popularnych stacjach telewizyjnych gdzie bloki reklamowe się nie kończą, ale jednak trzeba liczyć się z kilkoma zestawami przerw. Takie nowości zagranicą mają już Netflix oraz Disney Plus. A najnowsza sonda przeprowadzona przez Microsoft sugeruje, że niebawem może doczekać się ich również... Xbox Game Pass. Tak - wzrok was nie myli. Z ankiety wynika, że gigant z Redmond może zaoferować najtańszy na rynku abonament dla graczy, z tym, że trzeba się liczyć z dodatkową warstwą reklam.

Xbox Game Pass z reklamami. Microsoft chciałby zaoferować dostęp do gier taniej niż obecnie?

Informacje na temat "reklamowego" pakietu Xbox Game Pass pochodzą z ankiety, jaką wśród hiszpańskojęzycznych użytkowników przeprowadza Microsoft. Jej wzór udostępnił jeden z użytkowników forum ResetEra, w którym pojawia się pytanie o znacznie tańszy plan. W ramach subskrypcji za 2,99 euro gracze mieliby otrzymać dostęp do pobierania gier z katalogu Xbox Game Pass oraz grania po sieci. Zabrakłoby w tym dostępu do Grania w Chmurze. Gdzie tkwi haczyk? Ano - przed uruchomieniem jakiegokolwiek z tytułów, użytkownicy najtańszej subskrypcji musieliby obejrzeć reklamy. Jak wiele? Tego nie wiadomo. Sam katalog byłby też uboższy o tytuły EA Play, nie byłoby zniżek oferowanych subskrybentom droższych abonamentów zaś gry od Microsoftu nie trafiałyby do niego w dniu premiery, a pół roku później. I jeżeli Xbox Game Pass z reklamami wylądowałby w takiej formie na konsolach Xbox One, Xbox Series X/S oraz komputerach - byłby najtańszym abonamentem z grami na rynku. Tańszym nawet niż mobilne Apple Arcade czy plan jednego wydawcy — EA Play.

Źródło: Reddit

Ankieta bez wątpienia rzuca ciekawe światło na plany Microsoftu związane z dalszym rozwojem Xbox Game Pass. Warto też mieć na uwadze, że na początku września Microsoft oficjalnie zapowiedział plan Xbox Game Pass dla rodziny i przyjaciół, który zaczyna się już kalkulować nawet przy dwóch użytkownikach:

Program testowy nowego abonamentu ruszył już w dwóch krajach: Kolumbii oraz Irlandii. Dzięki temu poznaliśmyrównież obowiązujące w ramach niego stawki, a te nie są specjalnie bolesne, myślę. Za miesiąc współdzielonego abonamentu zapłacić trzeba 21,99 euro miesięcznie — które po podziale na pięć osób daje ok 4,4 euro. Daje to dostęp do dokładnie tych samych opcji, które czekają na graczy płacących za dostęp do Xbox Game Pass Ultimate, który w tradycyjnej wersji kosztuje 12,99 euro.

Na tę chwilę nie wiemy jednak ile przyjdzie nam poczekać na jego wdrożenie w innych częściach świata - ale więcej opcji to potencjalnie więcej subskrybentów. Dla każdego coś dobrego. Gralibyście za 3 euro miesięcznie?