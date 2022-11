Microsoft po kilku miesiącach testów udostępnia pełną, jesienną aktualizację dla konsol Xbox. Jeśli gracie ze znajomymi, szukacie przecen i lubicie robić zrzuty ekranu, nowa wersja systemu jest w sam raz dla was!

Październikowa aktualizacja Xbox wprowadziła kilka usprawnień w działaniu konsol Microsoftu. Od uproszczonych nazw opcji zasilania, poprzez możliwość sterowania głośnością telewizora, na wyciszaniu dźwięku towarzyszącemu uruchamianiu konsoli kończąc. Jednak to listopadowy, nazywany także jesienny, update systemu przynosi daleko idące zmiany, które wpłyną na wygodę korzystania z konsol Xbox. Na co więc zwrócić uwagę po zainstalowaniu aktualizacji?

Jesienna aktualizacja Xbox to przede wszystkim jeszcze większa integracja z komunikatorem Discord. Ten jest dostępny na konsolach Microsoftu od kilkunastu tygodni, jednak teraz będzie można z niego korzystać w wygodniejszy sposób. Gdy konto Discord jest połączone z konsolą Xbox, można teraz dołączyć do kanałów głosowych z serwerów bezpośrednio z konsoli Xbox. Przed dołączeniem do wybranego serwera będzie można sprawdzić, który ze znajomych się na na nim obecnie znajduje. Posiadacze Xbox Series X|S otrzymują także możliwość wyciszania szumów przy rozmowach głosowych. Gdy opcja ta jest włączona, blokuje ona dźwięki otoczenia, takie jak szczekanie psów czy klikanie klawiatury, jednocześnie zachowując wyraźną transmisję głosu.

Xbox. Jesienna aktualizacja już dostępna

Nowa aktualizacja wprowadza też szereg usprawnień do sklepu Microsoft Store. Z poziomu konsoli można tworzyć listy życzeń z tytułami dostępnymi na konsole. Listy można udostępniać bliskim i znajomym - otrzymają oni powiadomienia z możliwością kupienia konkretnej pozycji jako prezentu. Jednocześnie na konsoli pojawiać się będą powiadomienia, jeśli gra znajdująca się na liście życzeń została przeceniona - wraz z nową ceną i procentową jej obniżką.

Zupełną nowością na konsolach Xbox jest nowa aplikacja pozwalająca zarządzać zrzutami ekranu z gier. Dzięki niej można również kopiować klipy z gier i zrzuty ekranu bezpośrednio na dysk zewnętrzny. A dla lepszej jakości odtwarzania, konsole Xbox serii X|S zapewniają teraz wyższy bit rate dla klipów z gier przechwyconych w rozdzielczościach 720p i 1080p. Usprawniono też działanie udostępniania wideo z rozgrywki w czasie rzeczywistym. Transmisje na Twitch, Lightstream i Streamlabs można teraz rozpoczynać bezpośrednio z poziomu konsoli.

Jesienna aktualizacja Xbox. Jest też coś dla graczy bez konsoli

Jest też coś dla graczy, którzy w tytuły dostępne na konsolach Xbox lubią grać w chmurze. Pewnie zauważyliście, że grając w ten sposób, doświadczenie nie było w pełni satysfakcjonujące - brakowało wibracji w kontrolerze. To zmienia się teraz. Microsoft potwierdza, że wsparcie dla wibracji w kontrolerach jest już dostępne dla graczy, którzy w tytuły dostępne w ramach graniach w chmurze Xbox, grają na komputerach PC lub Mac w przeglądarkach Microsoft Edge i Google Chrome. Jeszcze w tym miesiącu funkcje te dostępne będą w aplikacji Game Pass na telewizorach Samsunga.

Co ciekawe, firma potwierdza, że wibracje nie będą działały wyłącznie na padach od konsol Xbox. Z funkcji skorzystają też posiadacze innych kompatybilnych kontrolerów, w tym DualShock 4 oraz wielu modeli od innych producentów (PowerA, Razer, SteelSeries, Backbone, 8BitDo i innych). Do grania w chmurze można użyć też wielu innych typów kontrolerów przewodowych i podłączanych za pomocą protokołu Bluetooth. Pełną rozpiskę wspieranych padów znajdziecie na stronach pomocy technicznej.