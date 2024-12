Nadawanie paczek w Pocztex Mobile bez etykiety - witamy w XXI wieku

Aplikacja Pocztex Mobile zadebiutowała w mobilnych sklepach w zeszłym roku - Aplikacja Pocztex Mobile już dostępna! Na to czekaliśmy tyle lat?

Na start pełniła jednak funkcję, że tak powiem - informacyjną, choć też nie do końca, gdyż nie działała w niej lokalizacja punktów czy automatów paczkowych. Wczoraj zadebiutowała nowa jej wersja, już z funkcją nadawania paczek i to bez konieczności drukowania etykiet czy wypełniania potrzebnych dokumentów w placówkach Poczty Polskiej.

Piotr Szajczyk, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej ds. Sprzedaży:

Jak to działa? Po uprzednim wypełnieniu swoich danych osobowych i adresowych,- te później będą już automatycznie się załączać, określamy dane odbiorcy,- tu również można je zautomatyzować, dodając je wcześniej do swoich kontaktów w aplikacji. Później znajdujemy jeszcze tylko punkt nadania i odbioru oraz opłacamy przesyłkę.

Nie trzeba już drukować tu etykiety, wystarczy nanieść ręcznie na paczce numer nadania i zanieść ją do punktu nadania lub pobliskiego automatu paczkowego.

Co do lokalizacji punktów czy automatów paczkowych, ta już działa, aczkolwiek z pewnym opóźnieniem - jak już przyznaliśmy uprawienia do lokalizacji, trzeba odczekać kilka sekund na mapie, by ta prawidłowo wskazała odpowiednie punkty na mapie.

