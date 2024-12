W mObywatelu pojawi się nowa funkcja. Będziesz zachwycony

Szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, że mObywatel wkrótce doczeka się możliwości umawiania wizyt w Urzędzie Skarbowym. To funkcja, o którą od dawna proszą użytkownicy aplikacji oraz osoby, które z US muszą kontaktować się w miarę regularnie. Co więcej, Marcin Łoboda podkreśla, że od października działa scentralizowana infolinia KAS umożliwiająca szybki i b bezpieczny kontakt z urzędami i naturalnym krokiem jej rozwoju jest przeniesienie części funkcjonalności do sieci, w taki sposób, by osoby chcące skontaktować się z danych urzędem, mogły to zrobić jeszcze szybciej – bez konieczności wykonywania telefonów.

Warto też przypomnieć, że w Pionie Innowacji i Jakości Ministerstwa Cyfryzacji prowadzone są prace nad integracją e-Urzędu Skarbowego z aplikacją mObywatel w taki sposób, by ułatwić użytkownikom nie tylko kontakt z US, ale także dać możliwość załatwiania niektórych spraw bezpośrednio z telefonu.

Przyszłość mObywatela kształtuje się imponująco, tym bardziej że przed nami jeszcze sporo aktualizacji, nowych dokumentów i usług, które powinny pojawić się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Co przygotowuje się w Ministerstwie Cyfryzacji i Centralnym Ośrodku Informatyki? W aplikacji pojawią się m.in.:

Rozwój ePłatności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

e-Doręczenia

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

mStłuczka

Rozwój usługi Bezpiecznie w sieci (rozbudowa możliwości zgłaszania incydentów)

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Choć ram czasowych na ich wprowadzenie nie ma, warto wyczekiwać oficjalnych komunikatów z Ministerstwa Cyfryzacji. Gdy tylko pojawią się kolejne nowości w aplikacji, z pewnością będziemy was o tym informować. W międzyczasie już teraz możecie korzystać z bogatego katalogu usług i dokumentów, po które można sięgnąć i skorzystać w wielu przypadkach – i to bez konieczności wizyty w urzędzie.

Kilka tygodni temu w mObywatelu pojawiło się jeszcze coś – możliwość zgłaszania pomysłów na nowe dokumenty i usługi oraz głosowanie na nie – jeśli spotkają się ze sporym zainteresowaniem, zostaną zaimplementowane w aplikacji. Przechodząc od zakładki Więcej (⋯), w sekcji Pozostałe dostępna jest funkcja Zagłosuj na pomysł. To tam dostępne są zgłoszone projekty na dokumenty i usługi, które mają szansę pojawić się w aplikacji. Na ten moment można głosować m.in. na legitymację posiadacza broni, podpisywanie dokumentów Profilem Zaufanym, zgłoszenie zbycia pojazdu, legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, czy patent sternika motorowodnego. To tylko 5 z najpopularniejszych pomysłów, nad którymi prowadzone jest głosowanie.

Pierwsze głosowanie zakończone zostanie za 56 dni, czyli dokładnie 1 stycznia 2025 r. Na ten moment Ministerstwo Cyfryzacji nie zdradza, w jaki sposób będzie oceniało zwycięskie pomysły na dokumenty i usługi i czy rzeczywiście je zaimplementuje w aplikacji i po jakim czasie. Warto jednak zwrócić uwagę, że to bardzo ciekawy projekt, który należy śledzić z uwagą. Już teraz dostępnych jest kilkanaście różnych propozycji, które czekają na swoje głosy. Nie ma twojego pomysłu wśród nich? Zgłoś go – być może ktoś podzielać będzie twoje pomysły i zagłosuje za zaprezentowanym projektem.