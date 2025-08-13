Android Auto 15.0 trafia do pierwszych użytkowników i... rozczarowuje

Android Auto 15.0 trafił do pierwszych użytkowników z kanału beta. Po tej wersji systemu wielu spodziewało się szeregu ogromnych zmian, tymczasem... nowości tam właściwie nie uświadczymy.

Android Auto cieszy się ogromną popularnością wśród kierowców. Google na każdym kroku udowadnia, że potrafi zaskakiwać innowacjami i nietuzinkowym podejściem. I choć ostatnie zmiany w odtwarzaczu spotkały się raczej z chłodnym przyjęciem, to nowa wersja Android Auto oznaczona numerem 15.0 dla wielu jest... rozczarowaniem. Nie dlatego, że robi coś źle. Tym razem po prostu okrągła wersja nie wprowadza żadnych znaczących nowości czy rozwiązań - i tu jest największy problem.

Ekosystem Android Auto stale ewoluuje. Użytkownicy z od miesięcy wypatrują kluczowych funkcji i zmian - w tym integracji z googlowską sztuczną inteligencją Gemini. Ponadto wyczekiwany jest odświeżony tryb jasny oraz szereg usprawnień w interfejsie aplikacji. Niestety, wersja 15.0 nie przynosi jeszcze żadnej z tych nowości. W cieniu niewidocznych dla użytkownika przygotowań lądują kolejne linijki kodu, jednak premiery najważniejszych rozwiązań wciąż są przesuwane w czasie, co... rozczarowuje użytkowników. Tym bardziej, że tych zmian spodziewali się po przedstawionej właśnie "dużej" wersji systemu oznaczonej numerkiem 15.0.

Źródło: https://9to5google.com/2025/08/12/android-auto-15-0-theme-setting-changes/

Android Auto 15.0: co nowego?

Jedyną zauważalną nowością w Android Auto 15.0 jest zamiana ustawienia "Tryb dzień/noc dla map" na "Motyw"". Ta kosmetyczna zmiana przygotowuje grunt pod przyszłe wdrożenie jasnego motywu interfejsu, który jednak wciąż nie jest jeszcze dostępny. Ustawienie motywu ogranicza się na ten moment wyłącznie do Map Google i innych aplikacji nawigacyjnych – całość systemu dalej utrzymana jest w ciemnych barwach. To jasny sygnał, że na faktyczną premierę trybu jasnego użytkownicy będą musieli jeszcze poczekać.

W sieci pojawia się wiele nieścisłości i błędnych doniesień dotyczących nowych funkcji wprowadzonych w Android Auto 15.0. Spekuluje się m.in. o rzekomych zmianach w szufladzie aplikacji, większej liczbie dostępnych ikon oraz poważnych zmian w kolorystyce Material You. W rzeczywistości te usprawnienia są dopiero testowane po stronie serwera lub były wdrażane już w poprzednich wersjach systemu. Zaobserwowane przez użytkowników zmiany w ikonach często dotyczą jedynie nakładek systemowych, a nie "czystej" wersji Android Auto.

Android Auto w nowej wersji - póki co wciąż w wersji testowej, ale...

Aktualizacja Android Auto 15.0 póki co dostępna jest jedynie w kanale beta. Google zapowiada, że wersja stabilna pojawi się szerzej w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Automatycznie więc pojawiło się pytanie, czy przyniesie ona więcej nowych funkcji i zmian? Wielu ma nadzieję na większy pakiet zmian, choć nie da się ukryć, że najnowsza aktualizacja raczej studzi entuzjazm obserwatorów. Warto jednak śledzić kolejne zapowiedzi i testy. Jak wiadomo: w świecie technologii wiele rzeczy zmienia się dynamicznie. Trudno też jednoznacznie wykluczyć, że po zalewie rozczarowanych użytkowników Google nie zdecyduje się na wprowadzenie większych zmian przed premierą finalnej wersji systemu.