Jak korzystać z elektronicznych listów poleconych? Oto skrzynka do e-Doręczeń

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że plany wprowadzenia e-Doręczeń czyli prostszej komunikacji z urzędami przez cyfrowe listy polecone, nie wypaliły. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że uruchomienie październikowa data wdrożenia systemu jest nierealna, więc na rewolucję musimy jeszcze poczekać. Na szczęście nie tak długo. Termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń został przesunięty na 1 stycznia 2025 r. i wszystko wskazuje na to, że tego terminu uda się dotrzymać. Data ta związana jest z koniecznością przeprowadzenia nowelizacji ustawy o doręczeniach oraz innych ustaw, wprowadzając okres przejściowy w stosowaniu e-Doręczeń.

e-Doręczenie to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń.

e-Doręczenia już za kilkanaście dni. Jak z nich korzystać?

By móc korzystać z e-Doręczeń potrzebna będzie specjalna skrzynka, którą w kilku krokach można założyć online. Można to zrobić na stronie edoreczenia.gov.pl lub mObywatel.gov.pl w zakładce Twoje skrzynki. W pierwszym kroku należy wypełnić wniosek o adres oraz skrzynkę do e-Doręczeń. Po uzupełnieniu wymaganych danych, wniosek podpisywany jest elektronicznie (profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym). Gdy dokument zostanie złożony prawidłowo, na adres mailowy podany we wniosku przyjdzie potwierdzenie. Status wniosku możesz na bieżąco sprawdzać w zakładce Zarządzaj adresami do e-Doręczeń po zalogowaniu się na edoreczenia.gov.pl.

Po uzyskaniu adresu doręczeń elektronicznych (ADE) czas na aktywację skrzynki. Po zalogowaniu się do serwisu i otwarciu zakładki Twoje skrzynki należy wybrać opcję Aktywuj skrzynkę. W kolejnym kroku należy podać adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia. Ostatnim krokiem jest finalna aktywacja skrzynki przyciskiem Aktywuj. Zaraz po tym na podany adres mailowy przyjdzie informacja, że skrzynka jest aktywna i można z niej korzystać.

Korespondencja wysyłana przez podmioty korzystające z systemu e-Doręczeń trafi na osobistą skrzynkę do doręczeń elektronicznych. Powiadomienia o nowych wiadomościach ułatwiają śledzenie korespondencji. System e-Doręczeń pozwala również sprawdzić status wysłanego pisma, co usprawnia monitorowanie sprawy i kontakty z urzędami.