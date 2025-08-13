Apple odpowiada na oskarżenia Elona Muska

Elon Musk kilka dni temu wywołał burzę oskarżając Apple o faworyzowanie aplikacji od OpenAI. Nie trzeba było czekać na oficjalne stanowisko giganta z Cupertino w tej sprawie.

W miniony weekend Elon Musk wywołał burzę w social mediach, publicznie oskarżając Apple o celowe manipulowanie rankingami w ich sklepie App Store i promowanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji wyłącznie firmy OpenAI, czyli właściciela ChataGPT. Według miliardera, taki proceder nie daje szans konkurencyjnym produktom – wśród których wymienił oczywiście należącego do niego Groka, który stworzony został przez xAI - na zdobycie pierwszego miejsca. Musk określił to "niezaprzeczalnym naruszeniem prawa antymonopolowego" i zagroził Apple pozwem.

Elon Musk otwarcie twierdził, że Apple utrudnia dotarcie do szczytu wszystkim firmom technologicznym z sektora AI, z wyjątkiem OpenAI. Sugerował również, że Apple z premedytacją pomija zarówno aplikację serwisu społecznościowego X, jak i Grok w sekcji z polecanym oprogramowaniem, podczas gdy ChatGPT pojawia się tam regularnie. Część opinii publicznej szybko jednak podważyła sens tych zarzutów, przytaczając twarde dane i przykłady.

Jak wykazały notki społeczności na X oraz niezależne źródła, chińska aplikacja DeepSeek już w styczniu 2025 zdobyła pierwsze miejsce na liście darmowych aplikacji w amerykańskim App Store – wyprzedzając nawet ChatGPT. W lipcu 2025 podobny sukces odniosła aplikacja Perplexity, zajmując szczytowe miejsce na rynku indyjskim. Udało jej się zdetronizować zarówno ChataGPT, jak i Google Gemini. Oba te przypadki zdarzyły się już po oficjalnym ogłoszeniu współpracy między Apple a OpenAI w połowie 2024 roku, co bezpośrednio podważa argumentację Muska.

Apple zabiera głos i odpowiada Muskowi w sposób, jakiego można się po nich spodziewać

Apple nie zawsze komentuje takie sprawy. Tym razem jednak odniosło się bezpośrednio do zarzutów Muska, udzielając komentarza Bloombergowi.

App Store został zaprojektowany tak, aby być sprawiedliwym i wolnym od stronniczości. Wyróżniamy tysiące aplikacji poprzez rankingi, rekomendacje algorytmiczne i listy tworzone przez ekspertów na podstawie obiektywnych kryteriów. Naszym celem jest bezpieczne odkrywanie aplikacji przez użytkowników oraz wartościowe możliwości rozwoju dla twórców, z którymi blisko współpracujemy w dynamicznie zmieniających się kategoriach

Warto zauważyć, że awans Grok na miejsca w czołowej piątce App Store zbiega się z pojawieniem się coraz silniejszej konkurencji na rynku AI. Apple nie zablokowało sukcesu ani DeepSeek, ani Perplexity. Tymczasem ChatGPT nadal wydaje się preferowany przez wielu użytkowników, co może wynikać nie tylko z promocji Apple, ale też z korzystniejszych warunków cenowych i dotychczasowych doświadczeń użytkowników. Subskrypcja ChatGPT kosztuje obecnie nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie mniej od Groka, co... nie oszukujmy się: dla wielu jest kluczowym.

To nie jest pierwszy raz, kiedy trudno znaleźć podstawy do twierdzeń Elona Muska który wywołał burzę w internecie. Wyciągnięte przez społeczność Przykłady DeepSeeka i Perplexity, a także aktualna transparentność Apple oraz rynkowe preferencje użytkowników sugerują, że wyścig na szczyt w sekcji AI pozostaje otwarty. To sami twórcy aplikacji muszą konkurować jakością i innowacyjnością, ale jak wiadomo: miliarder często kreuje własną wersję rzeczywistości w którą wierzy i prawdopodobnie żadne dowody nie przekonają go, że jest inaczej.