Na to czekali fani Marvela. Wielka premiera już za tydzień

Wiosną pisałem o pierwszych zapowiedziach Marvel Rivals i zanim zdążyłem się obejrzeć, jesteśmy już u progu premiery. Głośny hero shooter od studia NetEase uzyskał status gold, a to oznacza, że gra jest już gotowa, by trafić w ręce graczy.

Marvel Rivlas całe na złoto

Czym jest Marvel Rivlas? To coś pomiędzy Overwatchem a Palladins, ale z wykorzystaniem bohaterów i złoczyńców uniwersum Marvela. Na ten moment gracze będą mogli wybierać grywalnych herosów z puli 33 postaci – w tym takie legendy jak Kapitan Ameryka, Hulk, Spider-Man czy Iron Man.

Rozgrywka w Marvel Rivals będzie odbywać się w formacie 6 na 6 – każda z graczy będzie mógł sterować ulubionym championem z odmiennym zestawem umiejętności. Produkcja NetEase zaoferuje 4 tryby gry oraz 9 map.

Gra ma wyróżniać się ograniczoną destrukcją otoczenia, co ma nadać rozgrywce nieco więcej dynamiki. Początkowo odczucia graczy były dość mieszane – niebagatelne znaczenie miała absurdalna reakcja twórców na krytyczne komentarze – ale teraz wiele wskazuje na to, że Marvel Rivals może być jednym z ciekawszych tytułów free to play tego roku. Złoty status oznacza, że twórcy nie planują już większych poprawek przed premierą – ta ma nastąpić już w przyszłym tygodniu, a konkretniej 6 grudnia.

Marvel Rivals będzie dostępne na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz na PC. Już teraz można dodać grę do listy życzeń na wszystkich platformach, by nie przegapić premiery.