Cisza przed burzą w Epic Games Store. Co za darmo w tym tygodniu?

Co w tym tygodniu za darmo pobierzecie ze sklepu Epic Games Store? Nie ma tego wiele, ale to cisza przed burzą. Grudzień zapowiada się pełen świetnych tytułów.

Ostatnie miesiące w Epic Games Store w kwestii darmowych gier były bardzo obfite. Football Manager 2024, czy Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. Było też Rugrats: Adventures in Gameland. Gracze otrzymali też ciekawie wyglądające Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival, Outliver: Tribulation. Za darmo było również inspirowane komiksem i serialem Invincible Presents: Atom Eve i karciane Kardboard Kings. Było też świetne Moving Out, które z pewnością przypadnie do gustu fanom gier kooperacyjnych. Były też Witch It i Ghostwire: Tokyo, które świetnie wpasowywały się w Halloween oraz Beholder, Castlevania Anniversary Collection i Snakebird Complete. Koniec miesiąca nie wygląda spektakularnie, ale widać, że Epic Games przygotowuje się na grudniowe szaleństwo rozdawnictwa gier! W co zagracie w tym tygodniu?

Za darmo to uczciwa cena. Epic Games Store z bezpłatną grą w sam raz na weekend

Na ten tydzień Epic Games Store przygotował jedną grę. Jest nią Brotato:

Pochodzący z Ziemniaczanego Świata statek rozbija się na planecie obcych. Przeżywa jedynie Brotato – kartofel potrafiący posługiwać się 6 broniami jednocześnie. Oczekując na przybycie kumpli, którzy wybawią go z opresji, Brotato musi przeżyć w niesprzyjających okolicznościach. Brotato to roguelite na arenie z widokiem z góry, w której grasz ziemniakiem dzierżącym do 6 broni jednocześnie i walczącym z hordami obcych. Do wyboru masz różne cechy oraz przedmioty, które pozwolą ci stworzyć unikatową kombinację i przeżyć, póki nie nadejdzie pomoc.

Gra będzie dostępna za darmo do odebrania przez kilka następnych dni – do 6 grudnia. W sam raz na Mikołajki. I to właśnie tego dnia zostanie odpalona prawdziwa petarda, gdy gracze bedą mogli odebrać dwie hitowe produkcje. Od 6 grudnia w Epic Games Store czekać będą Bus Simulator 21 Next Stop oraz LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Więcej o samych grach napiszemy za tydzień!