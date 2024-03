Połączenie Marvela i Overwatch? To nie może się nie udać. Co wiemy o Marvel Rivals?

Kinowe uniwersum Marvela to klasa sama w sobie i chyba w tej kwestii nikogo przekonywać nie trzeba – co innego z grami. Produkcje na licencji – nie licząc kilku wyjątków, takich jak Spider-Man czy X-Men Origins: Wolverine – to zazwyczaj przeciętniaki, które nie przyjęły się dobrze na rynku. Kanon superbohaterów Marvela jest tak bogaty, że aż prosi się o stworzenie gry wieloosobowej, która pozwoli na wcielenie się w ulubioną postać i odtworzenie kultowych pojedynków z filmów czy komików. Studio NetEase w końcu postanowił zrealizować tę wizję. Oto Marvel Rivals.

Hero shooter z bohaterami Marvela – brzmi jak plan idealny

Sukces Overwatch pokazał, że hero shooter to prosta i sprawdzona recepta na sukces. Gra pomimo kilku poślizgów wciąż cieszy się dużą popularnością i jest na bieżąco wspierana przez twórców nowymi aktualizacjami zawartości. Aż dziwne, że Marvel dopiero teraz sięga po ten pomysł – gigant ma przecież fantastyczne grono rozpoznawalnych postaci, które trzeba po prostu rzucić na arenę. Nawiązuję do Overwatch dlatego, że Marvel Rivals – nowa gra z uniwersum, która już niebawem wejdzie w fazę zamkniętych testów – na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina produkcje Blizzarda. Marvel pochwalił się zwiastunem rozgrywki, który możecie zobaczyć poniżej.

Na ten moment o Marvel Rivals wiemy tyle, że będzie to multiplayerowy hero shooter w formacie 6 na 6, w którym gracze będą mogli wcielić się zarówno w bohaterów, jak i złoczyńców znanych z kart kultowych komiksów. Każda z postaci będzie charakteryzować się odmiennym zestawem umiejętności, a te w niektórych przypadkach będzie można łączyć w kombinacje z innymi bohaterami, zostało zaprezentowane na przykładzie Groota i Rocketa.

To, co wyróżnia Marvel Rivals na tle Overwatcha, to destrukcja otoczenia. Na powyższym zwiastunie możemy zobaczyć, że odpowiednio potężne moce są w stanie niszczyć struktury, co wpływa nie tylko na dynamikę rozgrywki, ale także jej wizualną atrakcyjność. Całość pod względem graficznym także prezentuje się całkiem nieźle, przypominając nieco komiksową wersję Palladins, które także bazuje na tych samych motywach mechaniki, co Overwatch.

Marvel Rivals – kiedy premiera?

Gra jest wspólnym dziełem Marvel Entertaiment i chińskiego studia NetEase, które z amerykańskim gigantem współpracowało już wcześniej przy produkcji mobilnej MOBY Marvel SuperWar. Zamknięte testy alfa ruszą już w maju bieżącego roku. Gracze będą mieli do dyspozycji 12 postaci:

Black Panther

Doctor Strange

Iron Man

Groot

Rocket Raccoon

Loki

Scarlet Witch

Hulk

Luna Snow

Mantis

Magik

Spider-Man

Magneto

Namor

Peni Parker

Star-lord

Storm

Punisher

Z czasem roaster będzie zwiększał się o kolejnych herosów, z naciskiem na tych, którzy ukazywali się w komisach, a nie mieli jeszcze okazji przebić się do głównego nurtu.

Gra zapowiada się więc naprawdę ciekawie i jeśli nie zostanie zniszczona przez mikropłatności (co dość prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że tworzy jest studio doświadczone w grach mobilnych), to Overwatch będzie miał naprawdę poważnego konkurenta – zaryzykuje bowiem stwierdzenie, że Marvel to znacznie ciekawsza marka, niż bohaterowie wymyśleni przez Blizzarda.

Premiera finalnej wersji Marvel Rivals została zaplanowana na początek 2025 roku.

