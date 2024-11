Jesienna wyprzedaż na Steam. Oto najciekawsze promocje

Steam jest jedną z najpopularniejszych platform dla graczy. Znany jest z organizowania częstych masowych wyprzedaży, podczas których ceny poszczególnych gier mogą sięgać nawet -90%. Gracze z niecierpliwością co roku wyczekują największych, czyli zimowej i letniej wyprzedaży, jednak równie atrakcyjne oferty można znaleźć podczas wydarzeń pomiędzy nimi. Jesienna Wyprzedaż na Steam rozpoczęła się już 27 listopada o godzinie 19:00 i potrwa do 4 grudnia do tej samej godziny. Postanowiliśmy zatem przejrzeć katalog z cenami i wybrać najciekawsze pozycje, dzieląc je również na wygodne kategorie cenowe.

Jesienna Wyprzedaż na Steam 2024. Oto najważniejsze pozycje

Tak przedstawia się lista najciekawszych promocji podczas Jesiennej Wyprzedaży Steam. Oczywiście nie zawiera ona wszystkich pozycji, jakie zostały objęte promocją, więc warto również samodzielnie przejrzeć katalog.

Gry poniżej 200 złotych:

Baldur's Gate 3 – 199,20

– 199,20 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 155,98

– 155,98 Dragon's Dogma II – 159,60

– 159,60 Forza Horizon 5 – 124,95

– 124,95 Hades II – 105,30

– 105,30 Lords of the Fallen – 111,99

– 111,99 Manor Lords – 104,99

– 104,99 Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition – 127

– 127 Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 167,99

Gry poniżej 100 zł:

Atomic Heart – 72,59

– 72,59 Banishers: Ghosts of New Eden – 84,99

– 84,99 Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy – 67,60

– 67,60 Crusader Kings III - 69,59

- 69,59 Crysis Remastered Trilogy – 75,47

– 75,47 Cuphead – 50,39

– 50,39 Fallout 4: Game of the Year Edition – 67,60

– 67,60 Half-Life: Alyx – 90,74

– 90,74 Kena: Bridge of Spirits – 50,04

– 50,04 Life is Strange: True Colors – 74,70

– 74,70 Medieval Dynasty – 70,85

– 70,85 Spyro™ Reignited Trilogy – 59,15

– 59,15 The Talos Principle 2 – 69,49

– 69,49 They Are Billions – 80,99

– 80,99 Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 – 64,80

– 64,80 WILD HEARTS – 74,97

Gry powyżej poniżej 50 złotych:

Age of Empires III: Definitive Edition – 25,19

– 25,19 Battlefield 1 – 12,59

– 12,59 Battlefield 2042 – 21,59

– 21,59 Battletoads – 13,49

– 13,49 Black Mesa - Definitive Edition – 22,99

– 22,99 Call of Cthulhu – 13,99

– 13,99 Cities: Skylines – 13,89

– 13,89 Cult of the Lamb – 44,99

– 44,99 DOOM (2016) – 15,99

– 15,99 Hades – 45,99

– 45,99 Hollow Knight – 33,99

– 33,99 It Takes Two – 44,97

– 44,97 KINGDOM COME: DELIVERANCE COLLECTION - 29,61

- 29,61 Noita – 28,79

– 28,79 Ori and the Will of the Wisps - 35,63

- 35,63 Oxygen Not Included – 30,59

– 30,59 Psychonauts 2 – 21,49

– 21,49 Rust – 91,79

– 91,79 Salt and Sacrifice – 32,19

– 32,19 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 42,25

– 42,25 Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna – 37,49

Gry poniżej 10 złotych: