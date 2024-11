Największy konkurent FC 25 gotowy do walki. UFL startuje już dziś

FC 25 od EA Sports jest obecnie w żenujący kondycji. Fatalny balans rozgrywki, nacisk na mikropłatności, wszechobecne błędy i powiększająca się liczba cheaterów. UFL – nowa gra piłkarska od studia Strikerz – nie mogła wymarzyć sobie lepszego czasu na premierę. Już teraz wystartował wczesny dostęp, a pełnej premiery spodziewany się w przyszłym tygodniu.

ULF w końcu gotowe na premierę. Pierwsi gracze rozpoczęli zabawę już dziś

O UFL głośno zrobiło się podczas tegorocznych wakacji. Darmowy konkurent FC 25 wystartował wtedy z zamkniętymi testami beta, które miały przyszykować graczy do wrześniowej premiery – ta jednak się nie odbyła z powodu sporej liczby błędów, wymagających natychmiastowej poprawy. Po kilku miesiącach wszystko wskazuje na to, że UFL bez przeszkód zadebiutuje w 5 grudnia. Zanim jednak to nastąpi, gracze będą mogli przetestować grę w fazie wczesnego dostępu – niestety tylko ci, którzy zapłacili za jeden z pakietów startowych (najtańsza opcja za 69 zł, najdroższa 369,49 zł).

Te zostały przygotowane z myślą o wspomnianej premierze wakacyjnej, ale z uwagi na opóźnienia przydają się dopiero teraz. Pakiety otwierają dostęp między innymi do 20 000 000 sztuk wirtualnej waluty, przedmiotów kosmetycznych czy stadionu Estádio do Redentor. Twórcy wypuścili już ostateczną aktualizację, przygotowującą grę do premiery – poprawiono między innymi mechanikę ruchu zawodników, AI bramkarzy i animacje, które dotychczas prezentowały się archaicznie. Pełną listę zmian możecie podejrzeć na oficjalnej stronie.

Czy UFL ma szanse zagrozić FC 25? Cóż, są na to spore szanse. Rozgoryczenie błędami w piłkarskiej produkcji od EA Sports jest bowiem ogromne, o czym szerzej pisałem w tej publikacji.