Na ten zestaw LEGO czekam najbardziej. Co o nim wiemy?

LEGO Game Boy to prawdziwa gratka dla fanów sprzętów retro od Nintendo. Choć do premiery jeszcze daleka droga, właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły związane z nowym zestawem.

Jak pisałem na początku roku, współpraca między LEGO i Nintendo nabiera rozpędu. A wszystko za sprawą nowego zestawu, który obie firmy "zapowiedziały" krótkim materiałem wideo w mediach społecznościowych japońskiego giganta. Ten zostanie doceniony przede wszystkim przez fanów retro-konsol, którzy pamiętają czasy przenośnego grania na konsolce Game Boy, która na rynku zadebiutowała w 1989 roku i szybko stała się hitem sprzedaży w Japonii oraz Stanach Zjednoczonych. Game Boy pozwalał na zabawę bez telewizora i poza domem, co, dzisiaj wydaje się śmieszne i nie zaskakuje nikogo. Jednak pod koniec lat 80. ubiegłego wieku było prawdziwą rewolucją.

Teraz to urządzenie powraca – w zupełnie nowej odsłonie. A wszystko dzięki nowemu zestawowi LEGO Nintendo Game Boy, który właśnie został zaprezentowany przez japońską firmę. Krótką zapowiedź można zobaczyć poniżej. Kilkusekundowe wideo nie zdradza wiele – pokazane są kilka klocków, w tym krzyżak i charakterystyczne fioletowe przyciski A i B oraz informacja, że zestaw trafi do sprzedaży w październiku tego roku.

LEGO Game Boy. Co wiemy o nowym zestawie inspirowanym klasykiem Nintendo?

Z nowymi informacjami na temat zestawu przychodzi serwis Falconbricks, który na swoim Instagramie podzielił się plotkami i przeciekami związanymi z LEGO Game Boy. Dowiadujemy się z nich tego, z ilu elementów będzie składał się ten zestaw, ile przyjdzie za niego zapłacić i kiedy trafi do sprzedaży. Jeśli przecieki się sprawdzą, konsolka z klocków składać się będzie z 421 elementów. Nie jest to dużo, ale też nie ma co oczekiwać bardziej skomplikowanej konstrukcji Game Boya z klocków LEGO. A jak to się przekłada na cenę? Przecieki mówią, że zestaw ten wyceniony będzie na 59,99 dolarów amerykańskich. Patrząc na oficjalny sklep LEGO w USA i porównując tę cenę, można założyć, że w Polsce przyjdzie zapłacić za niego 259,99 zł. Czy to dużo? Patrząc na liczbę elementów w zestawach, które kosztują tyle samo, można powiedzieć, że za dużo. Trzeba jednak mieć na uwadze, że mówimy o licencji Nintendo – a ta swoje kosztuje.

LEGO Game Boy na sklepowych półkach ma pojawić się dopiero 1 października tego roku więc na oficjalne i konkretne informacje związane z tym zestawem jeszcze trochę poczekamy.