To najbardziej kuriozalny zestaw LEGO. Kosztuje krocie, a oferuje niewiele

LEGO na przestrzeni ostatnich 20 lat nawiązało szereg współprac, a ich efektem są zestawy inspirowane filmami, serialami, prawdziwymi samochodami, grami, a nawet dziełami sztuki. Star Wars, Marvel, szeroko pojęty Disney, Batman, Jurassic Park i Jurassic World, Avatar, DC Universe, Discovery, Ferrari, Harry Potter, Władca Pierścieni, Lamborghini, Minecraft, Simpsonowie, Żółwie Ninja – do wyboru do koloru. Zestawy dla najmłodszych oraz te dla nieco starszych fanów składania klocków LEGO.

Reklama

A wszystko zaczęło się od Gwiezdnych Wojen. LEGO nawiązało współpracę z Lucasfilm już w 1999 r. i jak do tej pory jest najlepiej sprzedającą się serią w historii duńskiej firmy. Jednak Gwiezdne Wojny to dopiero początek przygody z licencjami. Ogromny potencjał drzemiący we współpracy z LEGO dostrzega również Warner Bros. oddający w ręce duńskim projektantom dostęp do światów Harry Potter i Batman, które z pierwszymi zestawami trafiają do sklepów w 2001 r. Rok wcześniej na rynku zadebiutował pierwszy komplet wzorowany na Myszce Miki. Disney jest obecnie jednym z czołowych partnerów LEGO a to za sprawą marek, które do twórców Myszki Miki należą – wspomniane Gwiezdne Wojny, Marvel, szereg disneyowskich produkcji - wszystkie one pojawiły się w formie klocków i nadal powstają nowe.

Ten zestaw LEGO to zaledwie 931 elementów. Kosztuje krocie, a zabawy z niego żadnej

I choć licencjonowane klocki LEGO cieszą się ogromną popularnością wśród każdej grupy odbiorców, LEGO pokazuje, że nie boi się wyceniać swoje zestawy w taki sposób, by zarobić na nich jak najwięcej. Tak też jest w przypadku najnowszego zestawu z licencją Marvela, który do sprzedaży trafi na początku stycznia przyszłego roku i jest już dostępny w przedsprzedaży. Chodzi o logo MARVEL, które zaprezentowano kilkanaście dni temu.

– z opisu brzmi bardzo fajnie. Problem w tym, że za ten zestaw Logo MARVEL z minifigurkami, w oficjalnym sklepie LEGO, trzeba zapłacić 439,99 zł. Za model, który nie daje żadnej dodatkowej frajdy bo zbudowaniu i stanowić może co najwyżej dekorację. Nie mam z tym żadnego problemu, gdyż zestawów dekoracyjnych od LEGO mamy znacznie więcej, tylko mam wrażenie, że są wycenione bardziej rozsądnie i dają znacznie więcej frajdy.

Tu mamy wyłącznie logo jednej z marek, z którą Duńczycy współpracują i które kojarzone jest przede wszystkimi z filmami z Marvel Cinematic Universe (Kinowe Uniwersum Marvela – MCU). Można by stanąć w obronie tego zestawu, w którym znajdziemy 5 minifigurek popularnych bohaterów, jednak wciąż – mowa jest o konstrukcji mierzącej zaledwie 11 cm wysokości, 28 cm szerokości i 7 cm głębokości. Na szczęście w sieci można znaleźć sklepy, które ten zestaw oferują znacznie taniej. Przykładowo, w sklepie krainazabawy.pl można go dostać za 354,90 zł.