Ostatnie miesiące w mObywatelu to sporo zmian i nowości, z których mogą korzystać użytkownicy tej popularnej aplikacji. Płatności, nowe legitymacje, zastrzeżenie PESEL, czy potwierdzenia wykonywania zawodu dla pielęgniarek, położnych, radców prawnych, czy aplikantów radcowskich. Na stronach mObywatela znajdziemy sekcję, w której twórcy prezentują kolejne funkcje i rozwiązania, jakie mają trafić do aplikacji. Na chwilę obecną są to:

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi

Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego

Zarządzanie powiadomieniami

e-Doręczenia

Rozwój ePłatności

Moje dane paszportowe

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

mObywatel z nowymi funkcjami. Co pojawi się w aplikacji?

Przed ekipą odpowiedzialną za rozwój mObywatela będą jeszcze inne wyzwania – przede wszystkim związane z dostosowaniem aplikacji do nowych przepisów unijnych, które właśnie zostały przyjęte przez Parlament Europejski. Chodzi o dyrektywę eIDAS2, dzięki której mieszkańcy UE będą mogli posługiwać się cyfrowymi portfelami w każdym kraju członkowskim. Jednak to po stronie państw leży obowiązek dostosowania prawa i wdrożenia do istniejących systemów zaproponowanych przez eIDAS2 rozwiązań. Oznacza to, że mObywatel będzie musiał przejść kilka istotnych zmian, by mógł być zgodny z nowym rozporządzeniem.

Kiedy skorzystamy z nowych dokumentów i usług w mObywatelu? Tego twórcy nie zdradzają. Rozpiska zapowiedzianych funkcji nie jest zbyt rozbudowana, a jedynym znacznikiem wskazującym na postęp prac jest informacja "w realizacji" lub "zaplanowane". Warto jednak wyczekiwać aktualizacji. Gdy tylko w aplikacji pojawi się coś nowego, otrzymacie stosowne powiadomienie. Zaglądajcie też na Antyweb, gdzie informuje o najnowszych zmianach w mObywatelu.