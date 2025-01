Na te akcesoria Apple czeka świat. Premiera jeszcze wiosną

Premiera nowych urządzeń wydaje się być znakomitym pretekstem do wypuszczenia nowych akcesoriów. Jeżeli wierzyć ostatnim przeciekom, to Apple pracuje właśnie nad nowymi klawiaturami dla tańszych iPadów.

Apple w ostatnim czasie coraz lepiej czuje się na rynku wszelkiej maści akcesoriów. Poza tym że gigant z Cupertino serwuje nam regularnie nowe komputery, tablety, smartfony i spółkę -- dopełnia je swoimi autorskimi akcesoriami. Te rzadko kiedy są tanie, ale część z nich jest... najzwyczajniej w świecie unikalna. Tak sprawy mają się chociażby z gładzikiem Magic Trackpad. Na komputery z Windowsem ze świecą szukać analogicznych urządzeń (a przynajmniej tak było dotychczas -- bo w tym roku coś w temacie ma się zmienić. Na targach CES zapowiedziano HyperSpace TrackPad Pro, który ma szansę zapełnić tę niszę).

W przypadku klawiatur - wybór jest znacznie większy, ale kiedy mowa o tych dla iPadów... sprawy się komplikują. Bo choć rynek pozwala wybierać i przebierać w dziesiątkach rozmaitych modeli, to prawda jest taka, że niewiele z nich może równać się wygodą z propozycjami od Apple. Powód? Bardzo prosty: chodzi o Smart Connector. Port, który pozwala podłączyć akcesorium bez zabawy w Bluetooth, bez konieczności ładowania akcesorium. Krótko mówiąc: wszystko jest łatwiejsze i na wyciągnięcie ręki.

Nowe klawiatury do najtańszego iPada oraz iPada Air w przygotowaniu. Premiera jeszcze wiosną!

Apple regularnie aktualizuje każdą serię swoich tabletów, dbając o to by użytkownicy mieli dostęp do możliwie jak najszybszych podzespołów i -- nierzadko -- jeszcze nowocześniejszych designów. Jak wynika z ostatnich plotek -- Apple przygotowuje się do odświeżenia najtańszego w ich ofercie tabletu. I tym razem będzie to zmiana naprawdę odczuwalna:

I to właśnie z myślą o tym tablecie, a także nowym iPadzie Air, mają powstawać odświeżone klawiatury do tabletów. Jak wynika z dotychczasowych doniesień: odświeżona Magic Keyboard dla iPada Air oraz podstawowego iPad ma czerpać garściami z klawiatury do świeżuteńkiej klawiatury stworzonej z myślą o iPadzie Pro. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że miałaby ona być jeszcze cieńszą i lżejszą, a także oferować większy trackpad. Ponadto miałaby doczekać się rzędu klawiszy funkcyjnych, dzięki którym korzystanie z tabletu "niczym z komputera" staje się jeszcze łatwiejsze.

Na tę chwilę to jedynie plotki, ale premiera nowego tabletu wydaje się dobrym pretekstem do aktualizacji akcesoriów - tym bardziej, że widać wyraźną walkę Apple, któremu od lat zależy na możliwie jak najwyższej ich jakości. I to niezależnie od tego czy mowa o klawiaturach, rysikach czy innych peryferiach -- te mają po prostu działać i być najwyższej jakości.

