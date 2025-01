MacBook Air czy MacBook Pro 14” – który wybrać?

Lekkość VS. moc – który MacBook pasuje do Twojego stylu pracy?

W 2024 roku Apple zafundowało nam kolejną porcję nowości. Na scenę wkroczyły odświeżone MacBooki Air i Pro – Air z układami M3 oraz, co bardziej ekscytujące, Pro dostępne z procesorami M4, M4 Pro i M4 Max. Jeśli zastanawiasz się, który model będzie lepszy dla Ciebie, to postaramy się pomóc. Rozbijamy temat na czynniki pierwsze i wyciągamy wnioski.

Mobilność kontra moc

MacBook Air to sprzęt, który od lat kojarzy się z lekkością. Model z 2024 roku niczego w tym aspekcie nie zmienia. Wariant 13" waży około 1,2 kg i ma grubość 11 mm. Jeśli często pracujesz w podróży albo lubisz zabierać laptopa do kawiarni, Air będzie jak znalazł.

Z kolei MacBook Pro 14” to propozycja dla tych, którzy od komputera wymagają więcej, ale jednocześnie nie chcą całkowicie rezygnować z mobilności. Wariant 14" waży około 1,6 kg i ma 15,5 mm grubości. Niby nie tak dużo więcej, ale różnicę da się poczuć, zwłaszcza jeśli codziennie nosisz sprzęt w plecaku.

Ekran w MacBookach

MacBook Air wyposażony jest w 13,6-calowy wyświetlacz Liquid Retina o jasności 500 nitów. Obraz jest ostry, kolory nasycone, a całość sprawdzi się świetnie do przeglądania internetu, oglądania filmów czy pracy biurowej.

MacBook Pro 14” to już liga premium. Ekran Liquid Retina XDR (14,2 cala) z jasnością do 1600 nitów (tylko dla treści HDR) i częstotliwością odświeżania 120 Hz sprawia, że wszystko prezentuje się tu naprawdę świetnie. Montujesz filmy? Obrabiasz zdjęcia? Projektujesz grafikę? Tutaj dostajesz narzędzie, które naprawdę robi różnicę.

Moc obliczeniowa – czy potrzebujesz procesora M4?

MacBooki z 2024 roku oferują układy M3 i M4, ale różnice między nimi są wyraźne.

MacBook Air działa na układzie M3 – 8 rdzeni CPU i 10 rdzeni GPU to konfiguracja, która bez problemu poradzi sobie z codziennymi zadaniami, podstawowym montażem wideo czy pracą z grafiką 2D. To solidna opcja, o ile nie zamierzasz uruchamiać na nim projektów 3D lub renderów 4K.

MacBook Pro 14” to zupełnie inna bajka. Wersje z M4 Pro (14 rdzeni CPU, 20 rdzeni GPU) i M4 Max (16 rdzeni CPU, do 40 rdzeni GPU) to maszyny dla profesjonalistów. Obsługują zaawansowane programy do edycji wideo, animacji czy renderowania 3D bez zadyszki. Jeśli potrzebujesz laptopa do zadań specjalnych, Pro nie ma sobie równych.

Pamięć i przechowywanie – ile miejsca potrzebujesz?

MacBook Air oferuje do 24 GB RAM i 2 TB pamięci SSD. Dla przeciętnego użytkownika to aż nadto. Praca w przeglądarce, arkusze kalkulacyjne, prezentacje – tutaj wszystko śmiga jak należy.

Z kolei MacBook Pro 14” podkręca parametry – szczególnie modele z M4 Pro i M4 Max. Możesz tu liczyć na maksymalnie 128 GB RAM i 8 TB SSD w najwyższych konfiguracjach za kilkadziesiąt tysięcy złotych. To poziom, który zadowoli nawet twórców filmowych pracujących na ogromnych plikach w 8K.

Bateria – czy można obejść się bez ładowarki?

Jeśli chodzi o baterię liderem jest MacBook Air. Dzięki energooszczędnemu układowi M3 działa nawet 18 godzin na jednym ładowaniu. Idealny wybór, jeśli cały dzień jesteś poza domem.

MacBook Pro 14” nie wypada źle, ale intensywna moc obliczeniowa odbija się na baterii. Czas pracy wynosi około 17 godzin, co nadal jest świetnym wynikiem, szczególnie jak na laptopa o takiej wydajności.

Porty i złącza

MacBook Air trzyma minimalistyczny styl – dostajesz dwa porty Thunderbolt/USB 4 i gniazdo słuchawkowe. To oznacza, że jeśli chcesz podłączyć więcej urządzeń, prawdopodobnie skończysz z dodatkowym hubem.

MacBook Pro 14” to coś dla osób, które nie lubią kompromisów. Trzy porty Thunderbolt 4, złącze HDMI 2.1, czytnik kart SDXC i gniazdo słuchawkowe – wszystko, czego potrzeba, żeby podpiąć monitor 4K, zewnętrzny dysk i jeszcze kilka innych gadżetów bez kombinowania.

Cena – czy warto dopłacać?

MacBook Air z czipem M3 startuje od około 5999 zł, co czyni go bardziej dostępnym wyborem dla przeciętnego użytkownika.

MacBook Pro 14” w podstawowej wersji z procesorem M4 zaczyna się od około 8499 zł, a warianty z M4 Pro i M4 Max potrafią dobić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. To inwestycja, która ma sens tylko wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz tej mocy.

Którego MacBooka z 2024 roku wybrać?

MacBook Air to świetny wybór dla studentów, pracowników biurowych i wszystkich, którzy potrzebują lekkiego, eleganckiego laptopa do codziennych zadań. Długo działająca bateria, atrakcyjna cena i wystarczająca wydajność sprawiają, że to rozsądna opcja dla większości użytkowników.

Z kolei MacBook Pro 14” to sprzęt dla profesjonalistów – grafików, filmowców, programistów. Jeśli Twoja praca wymaga dużej mocy obliczeniowej, Pro z układami M4 Pro i M4 Max stanie na wysokości zadania, ale musisz być gotów za tę moc słono zapłacić.