Premiera nowych słuchawek Apple na dniach. Zachwycą kolorami i... czym więcej?

Największe nagromadzenie premier od Apple zawsze skupia się na jesieni. Nowe iPhone'y, tuż po nich -- odświeżone komputery, a nierzadko także i tablety. W 2024 doczekaliśmy się także akcesoriów z nowymi portami ładowania. To nowości, których wielu wypatrywało od lat -- i nareszcie oddano je w ręce użytkowników. Ale nie oznacza to wcale, że w innych okresach Apple nie ma do zaoferowania żadnych nowości -- i nadchodzące nowe słuchawki są tego idealnym przykładem. A te mają trafić w ręce klientów już na dniach.

Powerbeats Pro 2 -- nowe słuchawki w portfolio Apple już za kilka dni w sprzedaży

Mark Gurman w swoim newsletterze poinformował, że najnowsze słuchawki w portfolio Apple mają trafić do sprzedaży na dniach. Co ciekawe: tym razem nie jest mowa o słuchawkach z najpopularniejszej na świecie serii AirPods, a drugiej marce którą amerykański gigant ma w swoim portfolio -- Beats.

PowerBeats Pro 2 to modele słuchawek, których ambicją jest trafienie w gusta sportowców. To sprzęt, który kierowany jest przede wszystkim do użytkowników którzy na co dzień ćwiczą -- i ze względu na ich wygodę montowane są na haczykach, które oplatane są dookoła ucha. Dzięki temu nie wypadają nawet przy bardziej wymagających i energicznych ćwiczeniach, co zdarza się AirPodsom Pro. Dokanałowe słuchawki nie są bowiem gotowe na operowanie w tych co bardziej wymagających warunkach.

Apple pierwszy raz pokazało PowerBeats Pro 2 na krótkiej zajawce w zeszłym roku, gdzie nosiła je gwiazda Baseballu -- Shohei Ohtani. Wtedy też dowiedzieliśmy się już oficjalnie jakie zmiany nadchodzą w nowej generacji słuchawek. Najbardziej rzuca się w oczy zmieniony design: tym razem amerykański gigant postawił na bardziej pionowy układ -- a do tego znacznie cieńszy, niż miało to miejsce w przypadku pierwszej generacji. Generacji która -- dodajmy -- obecnie nie jest już dostępna, co jest kolejnym znakiem, że Apple na poważnie przygotowuje się do wielkiej premiery nowego modelu.

Poza wyglądem, nowe słuchawki mają zaoferować monitorowanie tętna podczas ćwiczeń. Ślady w iOS 18 zdradziły także, że nowe słuchawki można będzie podłączać bezpośrednio do nowoczesnych sprzętów na siłowni -- w tym chociażby bieżni, by dane z ich czujników trafiały bezpośrednio do iphone'owej aplikacji Zdrowie. Ponadto nie zabraknie tam aktywnej redukcji szumów, wsparcia dla dźwięku przestrzennego oraz ładowania za pośrednictwem portu USB typu C. Prawdopodobnie doczekamy się również szeregu usprawnień związanego z jakością dźwięku, dłuższego działania na jednym ładowaniu oraz lepszego działania między platformami.

Powerbeats Pro 2: cena i dostępność słuchawek

Niestety, mimo tych wszystkich pozytywnych wiadomości -- kilka wciąż pozostaje jeszcze tajemnicą. Wśród nich: cena słuchawek, która prawdopodobnie nie będzie należała do niskiej -- i raczej nikogo nie zaskoczy, gdy przekroczy magiczną barierę tysiąca złotych. Już pierwsza generacja to zresztą robiła

Nie znamy również dokładnej daty premiery słuchawek, ale prawdopodobnie możemy spodziewać się ich już w tym tygodniu -- i to we wszystkich 4 kolorach!