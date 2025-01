Mac Mini czy Mac Studio – czym się różnią i który warto wybrać?

W świecie komputerów Apple, gdzie design idzie w parze z wydajnością, wybór odpowiedniego sprzętu może nie być łatwym zadaniem. Mac Mini i Mac Studio to dwa kompakty, które na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, ale znacząco się od siebie różnią. Jeden jest małym, ale wszechstronnym graczem, drugi – potężnym kombajnem dla najbardziej wymagających użytkowników. Jeśli masz wątpliwości, który z nich spełni Twoje oczekiwania, mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci podjąć decyzję.

Mac Mini – kompaktowy i w dobrej cenie

Mac Mini to prawdziwa perełka w ofercie Apple, jeśli zależy Ci na niewielkim komputerze o dużych możliwościach. Jego kompaktowa obudowa może sugerować, że nadaje się tylko do prostych zadań biurowych, ale najnowsze wersje z procesorami Apple M4 i M4 Pro sprawiają, że to naprawdę wydajna maszyna za bardzo sensowne pieniądze.

Co potrafi Mac Mini?

Podstawowy Mac Mini z procesorem M4 poradzi sobie z większością codziennych zadań. Przeglądanie internetu, praca z dokumentami, wideokonferencje, a nawet lekka edycja zdjęć i filmów – wszystko działa płynnie i bez zacięć. M4 oferuje 10-rdzeniowy CPU i 10-rdzeniowy GPU, co daje znakomite osiągi przy niskim zużyciu energii.

Jeżeli jednak potrzebujesz większej mocy, jest Mac Mini z M4 Pro. Ten model ma 12-rdzeniowy CPU i 16- lub 20-rdzeniowy GPU. To już poziom, który pozwala na montaż wideo w 4K, pracę z grafiką 3D czy korzystanie z bardziej wymagających programów kreatywnych, takich jak Final Cut Pro czy Logic Pro.

Porty i łączność

Jeśli chodzi o porty, znajdziesz tu:

2 porty Thunderbolt 4 (w wersji M4 Pro są to 4 porty),

2 porty USB-A,

HDMI,

Ethernet,

gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Mac Mini: Zaskakująco niski próg wejścia

Jednym z największych atutów Maca Mini jest jego cena. Podstawowa wersja z M4 kosztuje jedynie 2999 zł, a model z M4 Pro startuje od 7499 zł. To sprawia, że jest to jeden z najbardziej przystępnych cenowo komputerów Apple, idealny dla osób, które chcą korzystać z macOS bez wydawania fortuny. Jeśli nie planujesz nadmiernie go eksploatować wymagającymi zadaniami bez zastanowienia bierz Maczka Mini z M4. W tej cenie to naprawdę opłacalny wybór.

Mac Studio – kiedy potrzebujesz prawdziwej mocy

Mac Studio jest sprzętem dla zawodowców. To komputer stworzony dla tych, którzy potrzebują najwyższej wydajności, stabilności i elastyczności. Mac Studio dostępny jest obecnie z procesorami M2 Max i M2 Ultra, które oferują naprawdę kosmiczne możliwości.

Co oferuje Mac Studio?

Mac Studio z procesorem M2 Max ma 12-rdzeniowy CPU i 30- lub 38-rdzeniowy GPU. To wystarczająca moc do obróbki wideo w wysokiej rozdzielczości, projektowania grafiki 3D czy produkcji muzyki z dużą liczbą ścieżek. Jeśli jednak potrzebujesz jeszcze więcej, M2 Ultra w Mac Studio oferuje 24-rdzeniowy CPU i nawet 76-rdzeniowy GPU. To komputer dla tych, którzy zajmują się renderowaniem filmów w 8K, tworzeniem zaawansowanych animacji czy pracą z symulacjami naukowymi.

Chłodzenie i wydajność

Mac Studio jest większy od Maca Mini, ale ta dodatkowa przestrzeń pozwala na zastosowanie zaawansowanego systemu chłodzenia. Dzięki temu nawet przy dużym obciążeniu komputer pozostaje wydajny. Nie musisz się martwić, że podczas renderowania długiego filmu temperatura skoczy do poziomu, który zmusi sprzęt do zwolnienia.

Porty i możliwości rozszerzeń

Mac Studio ma znacznie więcej portów niż Mac Mini:

4 porty Thunderbolt 4,

2 porty USB-A,

HDMI,

Ethernet 10 Gb/s,

gniazdo kart SDXC,

2 porty USB-C z przodu (w wersji z M2 Ultra są to porty Thunderbolt 4).

To sprawia, że podłączysz do niego niemal każde urządzenie peryferyjne bez konieczności używania przejściówek.

Cena Mac Studio zwala niestety z nóg

Wydajność ma swoją cenę. Mac Studio z M2 Max kosztuje około 10499 zł, a wersja z M2 Ultra to już wydatek rzędu 20999 zł. To przede wszystkim inwestycja dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia pracy.

Mac Mini czy Mac Studio – który komputer wybrać?

Wybór między Mac Mini a Mac Studio sprowadza się do tego, jakie masz potrzeby i jak duży masz budżet.

Mac Mini to świetny wybór dla większości użytkowników: tych, którzy pracują z dokumentami, przeglądają internet, montują filmy na potrzeby YouTube’a lub amatorsko zajmują się grafiką. Dzięki wersji z M4 Pro możesz nawet realizować bardziej wymagające projekty bez problemów z wydajnością.

Mac Studio to sprzęt dla profesjonalistów. Jeśli zajmujesz się montażem wideo w 8K, grafiką 3D, projektowaniem gier czy produkcją muzyczną na zaawansowanym poziomie, Mac Studio jest dla Ciebie. To komputer, który pozwoli Ci pracować szybko i bez ograniczeń.

Mac Mini i Mac Studio to dwa świetne komputery, ale każdy z nich ma swoje zastosowanie. Jeśli potrzebujesz niedrogiego, kompaktowego komputera do codziennych zadań – wybierz Maca Mini. Jeśli natomiast Twoja praca wymaga maksymalnej mocy obliczeniowej – Mac Studio będzie tym, czego szukasz. Niezależnie jednak od Twojego wyboru, zyskujesz wydajny, nowoczesny sprzęt od Apple, który posłuży Ci przez lata.

zdjęcia: apple.com