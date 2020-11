Jak działa świat gigantycznych pieniędzy? HBO próbuje to dobitnie pokazać

„Branża” natomiast jest historią opowiadaną z dużą powagą, co miejscami może irytować, bo w parze z tym nie zawsze idą poziom aktorstwa, dialogi czy niektóre z wątków. Sami bohaterowie powstali w efekcie dość schematycznego doboru cech. Żadna z wysuniętych na pierwszy plan postaci mnie prawdziwie nie zaciekawiła, więc śledzę ich losy jako kolektyw, nie za bardzo przejmując się zagrożeniami i problemami kogokolwiek z osobna.

W „Branży” liczą się ludzie, a nie pieniądze

Na pochwałę zasługuje jednak sposób prezentacji wielokulturowego Londynu oraz tempo, z jakim posuwamy się do przodu. Niektóre cięcia urywają wręcz sceny pozostawiając pewne niedopowiedzenia, ale dzięki temu lepiej rozumiemy, co czują oglądani bohaterowie – oni także nie do końca odnajdują się w nowym środowisku. W „Branży” nie ma zbyt wiele żargonu finansistów, więc nie obawiajcie się braku zrozumienia dialogów.

Jeśli coś wymaga wytłumaczenia, to twórcy starają się to zrobić. Podkreślają jednak na każdym kroku, że to nie działania na giełdzie są tutaj najważniejsze, lecz ludzie, którzy za nimi stoją, więc jest to pewne świeże spojrzenie na tę sprawę. Dzięki temu „Branża” różni się od „Billions”, gdzie o wiele większy nacisk kładzie się na to, by widzom uzmysłowić jak działają pewne mechanizmy tego sektora.

Na HBO GO obejrzycie już 1. odcinek serialu, a kolejne będą ukazywać się co tydzień.