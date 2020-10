Jak widać na oficjalnych grafikach, interfejs główny Android TV został nieco przeprojektowany. Obecna jest oczywiście lista zainstalowanych aplikacji, ale prym wiodą treści obecne w usłudze nadawcy. Najpierw wyświetlany jest rząd polecanych przez CANAL+ treści, a w dalszej kolejności zobaczymy zestawienie aplikacji firm trzecich. Jeszcze niżej, żywcem wyciągnięte z aplikacji CANAL+ są kategorie treści obecnych w katalogu platformy online.

Rozwijane po lewej stronie menu kładzie nacisk na ofertę platformy, co nie jest oczywiście żadnym zaskoczeniem. Sekcja „Moje aplikacje” to jedyny sposób na dotarcie do treści z innych usług, jak Netflix, YouTube czy Facebook Watch. Ale CANAL+ preinstaluje także własną appkę CANAL+ Premiery, gdzie do wypożyczenia mamy nowości filmowe i klasyki (do wyboru około 800 tytułów).

