Na noże to wielki sukces Netfliksa

Na noże (Knives Out) to amerykański film kryminalny z 2019 roku, wyreżyserowany przez Riana Johnsona. Film jest współczesną wersją klasycznej powieści detektywistycznej, pełną zaskakujących zwrotów akcji i czarnego humoru. Fabuła koncentruje się wokół tajemniczej śmierci słynnego pisarza kryminałów, Harlana Thrombeya (Christopher Plummer), który zostaje znaleziony martwy w swojej posiadłości tuż po swoich 85. urodzinach. Na miejsce zbrodni przybywa znany detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig), który zostaje wynajęty do rozwiązania zagadki i przesłuchuje członków ekscentrycznej i skłóconej rodziny Thrombeyów, odkrywając liczne sekrety i motywy, które mogłyby doprowadzić do zbrodni.

Obsada filmu jest imponująca i obejmuje takie gwiazdy jak Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette i wiele innych. Na noże zdobył uznanie krytyków za oryginalny scenariusz, reżyserię oraz aktorstwo, a także odniósł sukces komercyjny. Film wyróżnia się inteligentnym podejściem do gatunku kryminalnego, a jego sequel wzbudził równie pozytywne emocje (a wtedy Blanc podróżował do Grecji, gdzie musiał rozwiązać nową zagadkę morderstwa. Historia rozgrywała się na luksusowej prywatnej wyspie należącej do ekscentrycznego miliardera technologicznego, Milesa Brona [Edward Norton]).

Na noże 3 nadchodzi — a wraz z nim bogata obsada

Na początku tego tygodnia reżyser wszystkich filmów, wspomniany już Rian Johnson, wraz z Netfliksem ujawnił, że następny film z serii Na noże będzie nosił tytuł Wake Up Dead Man i że jego premiera będzie miała miejsce w 2025 roku. Lepszą informacją jednak jest to, że do obsady dołączyli Andrew Scott (Spectre, Sherlock, 1917, Fleabag, Ripley, Dobrzy nieznajomi), Josh O'Connor (Challengers, Piękny kraj, La chimera, The Crown, Tylko ty, Mothering Sunday) oraz Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War, Obcy: Romulus, Pacific Rim: Rebelia, Źle się dzieje w El Royale).

Jest to więc naprawdę świetna ekipa, która może się podobać — ale dwie części Knives Out pokazały już, że pod względem nazwisk jest tu naprawdę świetnie. Cóż, pozostaje czekać na jeszcze więcej informacji, a finalnie na premierę filmu.

