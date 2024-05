YouTube stał się platformą do grania. Co oferuje "Pokój gier"?

YouTube to najpopularniejszy serwis z wideo na świecie, który oferuje dostęp do ogromnego katalogu treści z różnych kategorii. Jedną z nich są gry wideo, w których nie tylko możemy obejrzeć zwiastuny nadchodzących produkcji. To przede wszystkim miejsce dla tych, którzy szukają fragmentów z rozgrywki, a na nawet zapisów przejść całych gier. Społeczność graczy, którzy wciąż wybierają YT jako swoją główną platformę związana z grami wideo, jest ogromna, a teraz otrzyma coś ekstra. YouTube postanowił bowiem rozszerzyć swoją ofertę o... gry. To tzw. Pokój gier w YouTube (Playables) – usługa oferująca dostęp do szerokiego katalogu tytułów, które mają szansę zainteresować niedzielnych graczy szukających odskoczni od filmików oglądanych na YouTube.

YouTube na swoich oficjalnych stronach informuje, że w ramach "Pokoju gier" dostępnych będzie ponad 70 gier – głównie logicznych lub takich, które przyciągną przed ekran na kila/kilkanaście minut. Są różne wariacje krzyżówek, szachów, czy innych gier planszowych. Są też klasyki znane m.in. z urządzeń mobilnych. To Angry Birds Showdown!, Trivia Crack czy cieszące się niegdyś ogromną popularnością Cut the Rope. Katalog ten zapewne będzie stale rozwijany, jednak można podejrzewać, że zabraknie w nim bardziej rozbudowanych tytułów.

Pokój gier w YouTube już dostępny. Jak zagrać?

Sama usługa dostępna jest pod adresem youtube.com/playables, ale w Polsce link ten jeszcze nie działa i zwraca informację "Ta strona jest obecnie niedostępna". Co ciekawe, wchodząc bezpośrednio w link przekierowujący do konkretnej gry, można w nią zagrać. Tak jest np. w przypadku wspomnianych wyżej Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask, czy Trivia Crack. Działa to zarówno w przeglądarce na komputerze, jak na smartfonie, gdzie można przejść do aplikacji i kontynuować rozgrywkę. Gry można zapisywać w ulubionych, co pozwoli na szybki szybki powrót do wybranych tytułów. Co ważne, postępy są automatycznie zapisywane i synchronizowane na każdym obsługiwanym urządzeniu.

Dlaczego więc strona główna nie działa? Jak to zwykle bywa z aktualizacjami po stronie Google, nie wszyscy skorzystają z nowości w tym samym czasie. Dotyczy to zarówno przeglądarki Chrome, aplikacji do poczty elektronicznej Gmail, czy innych usług oferowanych przez firmę. Tak samo jest w przypadku aplikacji czy nowości w YouTube. Google potwierdza, że po usługę grania na YT nie będą mogli sięgnąć wszyscy – nie informuje jednak, kto w pierwszej kolejności otrzyma taką możliwość. Mówi tylko, że niektórzy już widzą u siebie na YouTube zakładkę "Pokój gier w YouTube" i mogą wybrać jedną z ponad 70 gier.

Pokój gier nie dla wszystkich. YouTube prosi o cierpliwość

Pozostali muszą uzbroić się w cierpliwość. Usługa ma być wdrażana sukcesywnie i w ciągu najbliższych tygodniu (lub miesięcy) pojawi się u wszystkich użytkowników YouTube. Warto czekać, tym bardziej jeśli szukacie niezobowiązującej rozrywki na kilka minut. Pytanie tylko czy YouTube to dobre miejsce na tego typu zabawy. Przecież to niemal nieskończona biblioteka treści, które mogą być ciekawsze niż "gierki". Netflix ten pomysł rozwiązał znacznie lepiej, gdyż gry dostępne w ramach abonamentu pobierane są ze sklepów Google Play lub App Store. I co prawda można je uruchomić z poziomu apki Netflix, instalowane są jako osobne pozycje, które można włączyć z ekranów początkowych urządzeń mobilnych.