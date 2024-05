Tych nowych filmów i seriali nie wolno przegapić - premiery tygodnia

Jedno życie

W obliczu zbliżającej się niemieckiej inwazji na Czechosłowację w 1938 roku, Nicholas Winton, młody Brytyjczyk odwiedzający Pragę, staje przed dramatyczną sytuacją tysięcy uchodźców z Niemiec i Austrii. Bez domu i jedzenia, ich przyszłość wydaje się niepewna. Winton, zdeterminowany by pomóc, organizuje transporty dzieci do Anglii, dając im szansę na bezpieczeństwo. W miarę jak granice zaczynają się zamykać, rodzi się pytanie: ile życi uda się uratować? Po pół wieku, Nicholas, przepełniony wspomnieniami i wyrzutami sumienia, zastanawia się nad losem tych, których uratował, i tych, których nie mógł. Historia ta otrzymuje nieoczekiwany, wzruszający epilog, który Nicholas nigdy by sobie nie wyobraził.

W kinach od 31 maja

Garfield

Garfield, słynny kot o wielkim apetycie na lasagne i awersji do poniedziałków, niespodziewanie odkrywa, że ma ojca. Vic, jego ojciec, to kot uliczny o swobodnym duchu, który wprowadza Garfielda i jego psiego kompana, Odiego, w świat przygód. Zostawiając za sobą swoje leniwe życie, Garfield i Odie wyruszają wraz z Vicem na ekscytujący skok na sklep z lasagnami, który obiecuje być czymś więcej niż tylko zwykłym poniedziałkiem.

W kinach od 31 maja

Puchatek: Krew i miód 2

W mrocznej krainie Stumilowego Lasu, gdzie krew płynie jak rzeka, a trupy tworzą góry, Puchatek, niegdyś niewinny towarzysz zabaw, staje się postacią z koszmarów. Po krwawej masakrze, która wstrząsnęła lasem, Krzyś, oskarżony przez mieszkańców o przerażające czyny, zmaga się z traumą i próbuje odnaleźć drogę powrotną do normalności. W głębi lasu, Puchatek, teraz bestia żądna zemsty, wraz z nowymi, groźnymi sprzymierzeńcami, knuje plany dalszych mordów. Wspomnienia o dramatycznych urodzinach, kiedy to jego brat bliźniak został porwany, nawiedzają Krzysia, który musi stawić czoła swoim najgorszym lękom.

W kinach od 31 maja

Eric

W tętniącym życiem Nowym Jorku lat 80., Vincent, utalentowany lalkarz i gwiazda ukochanego dziecięcego programu “Good Day Sunshine”, pogrąża się w rozpaczy po zaginięciu swojego syna Edgara. Jego obsesja na punkcie rysunków syna, przedstawiających przerażającą lalkę o imieniu Eric, staje się jedyną nadzieją na odnalezienie chłopca. W miarę jak Vincent traci kontakt z rzeczywistością, jego życie osobiste i zawodowe zaczyna się rozpadać. Eric, niegdyś wytwór produktu wyobraźni jego syna, teraz staje się dla Vincenta niemal realnym towarzyszem w poszukiwaniach, które przybierają coraz bardziej tragiczny obrót.

Na Netflix od 30 maja

Za zasłoną

Seria szpiegowska pełna międzynarodowych intryg ukazuje skomplikowaną relację dwóch kobiet, które w podróży z Stambułu przez Paryż do Londynu prowadzą śmiertelnie niebezpieczną grę w prawdę i kłamstwa. Jedna z nich skrywa tajemnicę, której ujawnienie może uratować tysiące istnień, podczas gdy druga jest zdeterminowana, by tę tajemnicę wyjawić. W ukryciu, operatorzy misji z amerykańskiej CIA i francuskiego DGSE muszą przezwyciężyć swoje różnice i współpracować, aby zapobiec katastrofie, zanim będzie za późno.

Na Disney+ od 29 maja

Geek Girl

Harriet Manners, szesnastoletnia miłośniczka nauki, zawsze starała się nie wyróżniać. Jednak podczas wycieczki szkolnej na Tydzień Mody w Londynie, niespodziewanie zostaje zauważona przez agenta modelingu. To wydarzenie radykalnie zmienia jej życie, wyprowadzając ją z cienia anonimowości prosto w światło reflektorów. Do życia Harriet Manners wkraczają ekscentryczni agenci, samotniczy projektanci, niewyobrażalnie wysokie obcasy oraz przystojny, młody supermodel o olśniewającym uśmiechu. Nieświadoma tego, co ją czeka, musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które przekształcą jej dotychczasowe, spokojne życie w szaloną przygodę w świecie mody.

Na Netflix od 30 maja