IKO zmierza na Android Auto

Jak podaje branżowy portal Cashless.pl, PKO BP szykuje aktualizację dla aplikacji IKO, która pozwoli na korzystanie z niej w samochodzie dzięki Android Auto. Google umożliwiło integrację aplikacji bankowych ze swoim systemem już kilka lat temu, ale w Polsce z tego rozwiązania do tej pory skorzystał tylko ING Bank Śląski. Teraz do tego grona zamierza dołączyć nasz największy bank - PKO BP, który testuje już nową funkcjonalność aplikacji IKO. Oficjalnych informacji na temat tej integracji jeszcze nie ma, ale według przecieków dzięki możliwości skorzystania z IKO w ramach Android Auto, będziemy mogli łatwiej opłacić parkowanie w strefach płatnego parkowania.

Możliwość zdalnego wnoszenia opłat dla płatne strefy parkowania ma obecnie wiele aplikacji bankowych, ale tylko ING pozwala zrobić to z poziomu ekranu dotykowego w samochodzie. W PKO BP będzie działało to zapewne na podobnej zasadzie, będziemy musieli pozwolić aplikacji IKO na dostęp do naszej lokalizacji, a ta w zamian za to pokaże strefę, w której się znajdujemy o pozwoli opłacić parkowanie. Wcześniejsze uzupełnienie danych samochodu (nr rejestracyjnego) pozwoli maksymalnie uprościć całą operację i znacznie ją przyśpieszyć. Co więcej wsparcie IKO dla Android Auto to dopiero początek, PKO BP ma też w planach dodanie podobnej funkcji w ramach usługi Apple Car Play.

Android Auto i Apple Car Play to usługi pozwalające na współpracę smartfona z system inforozrywki w samochodzie. W praktyce od dobrych 5 lat praktycznie każdy nowo wyprodukowany samochód wspiera te rozwiązania i pozwala na wygodne korzystanie np. z aplikacji Mapy czy serwisów streamingowych jak Spotify czy YouTube Music. Wkrótce w ramach tej usługi ma pojawić się też dostęp do serwisów wideo (YouTube/Netflix), a patrząc na plany PKO BP, można też liczyć na kolejne nowe aplikacje, które ułatwią nam codzienne przemieszczanie się przy pomocy samochodu.