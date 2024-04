Ministerstwo Cyfryzacji mocno promuje mObywatela – i nie ma się co dziwić. To naprawdę przydatna aplikacja, w której nie tylko możemy przechowywać cyfrowe wersje dokumentów, ale także załatwimy kilka spraw urzędowych – np. opłacimy podatki i opłaty lokalne. mObywatel w wersji 2.0 zadebiutował w lipcu ubiegłego roku. Odświeżona aplikacja, nowe możliwości i serwis internetowy z dostępem do spraw urzędowych. Aktualizacja przyniosła cyfrowy dowód osobisty mDowód, który może zastąpić w wielu przypadkach plastikowy odpowiednik. Jest też mPrawo Jazdy, także tymczasowe, które aktywowane jest w momencie zdania egzaminu państwowego. mObywatel rośnie i wprowadza nowe funkcje, dokumenty i usługi co kilka miesięcy.

Wybierając się na majówkę, warto zainstalować aplikację, bo mając przy sobie tylko telefon, portfel można zostawić, np. w pokoju hotelowym. Aplikacja przydaje się w wielu sytuacjach i z okazji majówki, Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, gdzie i z czego będziemy mogli wygodnie skorzystać:

Gdzie i w jakich sytuacjach możesz korzystać z mObywatela 2.0?

W hotelach – podczas zameldowania (mDowód)

W pociągach – podczas kontroli biletów (Bilkom)

W wypożyczalniach sprzętu sportowego (z mLegitymacją lub Kartą Dużej Rodziny można uzyskać dodatkowe zniżki)

Jakie usługi mogą okazać się przydatne?

Punkty karne – możemy sprawdzić, ile mamy punktów karnych i bezpiecznie ruszyć w drogę

– możemy sprawdzić, ile mamy punktów karnych i bezpiecznie ruszyć w drogę Bezpieczny autobus – możemy sprawdzić szybko stan techniczny pojazdu.

– możemy sprawdzić szybko stan techniczny pojazdu. Polak za granicą – sprawdzimy informacje na temat wyjazdu zagranicznego

– sprawdzimy informacje na temat wyjazdu zagranicznego Jakość powietrza – sprawdzimy stan powietrza w wybranej lokalizacji.

– sprawdzimy stan powietrza w wybranej lokalizacji. Małopolska Karta Aglomeracyjna – wygodny sposób okazania biletu na różne środki transportu oraz parkingi w Małopolsce. To m.in. bilet pociąg, tramwaj, autobus oraz parkingi park&ride.

– wygodny sposób okazania biletu na różne środki transportu oraz parkingi w Małopolsce. To m.in. bilet pociąg, tramwaj, autobus oraz parkingi park&ride. eRecepta – Wygodne realizowanie recepty i kupowanie leków bez podawania numeru PESEL.

MC przypomina też o usłudze Zastrzeż PESEL. Choć ta w pełni funkcjonalna będzie dopiero od pierwszego czerwca, już teraz można ustawić nasz PESEL jako zastrzeżony. Krok ten skutecznie uniemożliwi zawieranie umów na kredyt i pożyczki, gdyż instytucje finansowe zobligowane zostaną do tego, by sprawdzić, czy PESEL znajduje się na liście zastrzeżonej – jeśli tak będzie, podpisanie umowy będzie niemożliwe. To krok do poprawy naszego bezpieczeństwa, gdyż wciąż trafiają się przypadki kradzieży danych i brania kredytów na PESEL innej osoby.

mObywatel na majówkę to dopiero początek. Przyszłość aplikacji zapowiada się interesująco

Niestety wciąż są sytuacje, gdzie mObywatel będzie bezużyteczny. Chodzi tu przede wszystkim o wyjazdy zagraniczne. Nie ważne, czy wybieramy się do któregoś kraju unijnego, czy gdzieś dalej, aplikacja nie będzie respektowana poza granicami kraju. Jedynym wyjątkiem był tzw. "paszport covidowy", czy certyfikat szczepienia lub potwierdzenie przeprowadzenia testu. Tylko w tym przypadku mObywatel był w jakiś sposób akceptowany – podobnie jak aplikacja mojeIKP, czy przechowywany w telefonie plik PDF z informacjami o szczepieniach i testach.

To być może wkrótce się zmieni. Wszystko za sprawą dyrektywy eIDAS2, która sprawi, że kraje unijne będą oferowały swoim obywatelom cyfrowe portfele na dokumenty i tzw. poświadczenia atrybutów. To wszelkiej maści certyfikaty i zaświadczenia o kwalifikacjach i zdobytych tytułach i uprawnieniach. Jednak przed Polską sporo wyzwań, by mObywatel spełniał wszystkie wymagania stawiane przez eIDAS. Jest jednak szansa, że już za kilkanaście miesięcy będziemy mogli posługiwać się cyfrowymi dokumentami na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Państwa unijne mają 12 miesięcy na wprowadzenie zmian, więc Ministerstwo Cyfryzacji musi się pospieszyć, by dostosować mObywatela do nowych przepisów.