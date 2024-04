Od dawna panuje spór między graczami Xbox i PlayStation, którzy zarzucają sobie nawzajem, że na ich sprzęty nie ma gier. I choć wielu graczy preferuje tytuły na wyłączność, istnieje spora grupa odbiorców, którzy chętnie sięgają po tytuły niezależne, tworzone przez małe studia. I choć wydawać by się mogło, że gry indie to domena Nintendo Switch, Microsoft mocno inwestuje we wsparcie dla niezależnych twórców. Efekty tej współpracy są dostrzegane przez społeczność zrzeszoną wokół konsol Xbox, na które zmierza coraz więcej indyków. Te, najczęściej pokazywane są w ramach wydarzeń ID@Xbox Digital Showcase, które w całości skupiają się na mniejszych tytułach, które może i ustępują największym produkcjom pod względem budżetów, ale najważniejsza jest grywalność i zwrócenie uwagi samych graczy.

Źródło: Depositphotos

Microsoft ogłosił właśnie, że już na początku przyszłego tygodnia odbędzie się kolejna odsłona prezentacji ID@Xbox Digital Showcase, tym razem organizowana przy udziale jednego z największych amerykańskich serwisów internetowych poświęconych grom wideo – IGN. IGN x ID@Xbox Digital Showcase odbędzie się 29 kwietnia i skupiać się będzie na grach od niezależnych twórców.

ID@Xbox Digital Showcase już w przyszłym tygodniu. Co nowego pokaże Microsoft

Microsoft już teraz podgrzewa atmosferę informując, że w najbliższy poniedziałek poznamy nowe informacje na temat gier, które wciąż czekają na swoje premiery. Chodzi tu przede wszystkim o Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals, Lost Records Bloom & Rage. Na prezentacji pojawią się również nowości dla Vampire Survivors, gry która szturmem wdarła się do świadomości graczy i pokazuje, że nie liczy się grafika wykorzystująca pełny potencjał w sprzętach nowej generacji. Najważniejszy jest pomysł na rozgrywkę i znalezienie sposobu na zatrzymanie graczy na dłużej. Twórcy Vampire Survivors doskonale zdali ten egzamin, a zapewne nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Co to będzie? Szczegóły poznamy już w poniedziałek 29 kwietnia o godzinie 19:00 czasu polskiego