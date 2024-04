Nintendo Switch to nie tylko Mario, Zelda, czy Pokemony. To także mocna reprezentacja gier indie, które na tym sprzęcie odnajdują się doskonale. W co nowego zagracie w najbliższym czasie? Oto zestawienie premier zaprezentowanych w ramach najnowszej prezentacji Nintendo Indie World Showcase.

Choć wielu graczy liczy na następcę Switcha, Nintendo niespecjalnie przejmuje się tymi oczekiwaniami. Konsola, która na rynku zadebiutowała w marcu 2017 r. jest z nami już 7 lat i wciąż nie ma sobie równych. Do tej pory sprzęt rozszedł się w nakładzie zbliżając się do granicy 140 mln egzemplarzy (oficjalne dane z końca grudnia 2023 r.), ale można śmiało założyć, że już udało się przekroczyć ten próg.

Doskonale sprzedają się też gry – z czego największą popularnością cieszą się tytuły bezpośrednio tworzone przez Nintendo i studia, które należą do japońskiej korporacji. Zdecydowanym liderem jest Mario Kart 8 Deluxe, które sprzedało się w ponad 60 mln egzemplarzy. Na drugim miejscu mamy Animal Crossing: New Horizons z ponad 44 mln sprzedanych kopii, a podium zamyka Super Smash Bros. Ultimate, które rozeszło się w nakładzie ponad 33 mln sztuk. Jednak Nintendo Switch to nie tylko tytuły od Nintendo i dużych, zewnętrznych studiów. Switch indykami stoi i to właśnie mniejsze produkcje doskonale odnajdują się na tej konsoli. Właśnie poznaliśmy nowe gry, które w niedługim czasie pojawiają się na sprzęcie, który ma już ponad 7 lat!

Nintendo Indie World Showcase – kwiecień 2024. Będzie w co grać!

Little Kitty, Big City (Double Dagger Studio) – gra, w której gracz wciela się w kota, który się zgubił i musi znaleźć drogę do domu. Na odkrycie czeka tętniące życiem miasto, w którym pomagamy innym zwierzętom. Premiera 9 maja.

(Double Dagger Studio) – gra, w której gracz wciela się w kota, który się zgubił i musi znaleźć drogę do domu. Na odkrycie czeka tętniące życiem miasto, w którym pomagamy innym zwierzętom. Premiera 9 maja. Europa (Helder Pinto / Novadust Entertainment i Future Friends Games) – w tym tytule, gracze eksplorują księżyc Europa towarzysząc w podróży androidowi Zee. W rozwiązywaniu zagadek pomoże plecak odrzutowy, a całość opowie historię ostatniego żyjącego człowieka. Premiera jeszcze w tym roku, a demo jest już dostępne w eShop.

(Helder Pinto / Novadust Entertainment i Future Friends Games) – w tym tytule, gracze eksplorują księżyc Europa towarzysząc w podróży androidowi Zee. W rozwiązywaniu zagadek pomoże plecak odrzutowy, a całość opowie historię ostatniego żyjącego człowieka. Premiera jeszcze w tym roku, a demo jest już dostępne w eShop. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Super Evil Megacorp) – tej serii nie trzeba nikomu przedstawiać. W nowym tytule każdy poziom jest generowany losowo, a gra pozwoli na rozgrywkę w pojedynkę lub z maksymalnie 3 innymi graczami online. Premiera w lipcu.

(Super Evil Megacorp) – tej serii nie trzeba nikomu przedstawiać. W nowym tytule każdy poziom jest generowany losowo, a gra pozwoli na rozgrywkę w pojedynkę lub z maksymalnie 3 innymi graczami online. Premiera w lipcu. SteamWorld Heist II (Thunderful) – druga odsłona popularnego tytuły, który cieszył się uznaniem ze strony recenzentów, jak i samych graczy. Tym razem gracz poprowadzi grupę robotów i pozna ich piracką przygodę na pełnym morzu. Premiera 8 sierpnia.

(Thunderful) – druga odsłona popularnego tytuły, który cieszył się uznaniem ze strony recenzentów, jak i samych graczy. Tym razem gracz poprowadzi grupę robotów i pozna ich piracką przygodę na pełnym morzu. Premiera 8 sierpnia. Cat Quest III (The Gentlebros i Kepler Interactive) – to również kontynuacja popularnej serii o kocie-pieracie, który tym razem żegluje po morzach w poszukiwaniu skarbu. Na graczy czekają walki z nowymi wrogami i odkrywanie nieznanego wcześniej świata. Rozgrywka oferuje zabawę dla jednego gracza lub lub ze znajomym w lokalnej kooperacji. Premiera zaplanowana jest na 8 sierpnia, a w sklepie eShop czeka demo.

Nowe gry na Nintendo Switch już niedługo. Na co warto czekać?

Yars Rising (WayForward Technologies i Atari) – Emi Kimura, hakerka, która infiltruje korporację, by odkryć pewien sekret to główna bohaterka tej dynamicznej gry, która jest powrotem do serii, która swoje początki miała na sprzęcie Atari w latach 80-tych ubiegłego wieku. Sidescroller pełny akcji, masy wrogów do zlikwidowania i zagadek do rozwiązania. Premiera jeszcze w tym roku

(WayForward Technologies i Atari) – Emi Kimura, hakerka, która infiltruje korporację, by odkryć pewien sekret to główna bohaterka tej dynamicznej gry, która jest powrotem do serii, która swoje początki miała na sprzęcie Atari w latach 80-tych ubiegłego wieku. Sidescroller pełny akcji, masy wrogów do zlikwidowania i zagadek do rozwiązania. Premiera jeszcze w tym roku Sticky Business (Spellgarden Games i Assemble Entertainment) – gra, w której gracz prowadzi swój sklep naklejkami i tworzy własne projekty dla wymagającychklientów. Do wyboru jest ponad 400 elementów wystroju. Tytuł już jest dostępny do kupienia.

(Spellgarden Games i Assemble Entertainment) – gra, w której gracz prowadzi swój sklep naklejkami i tworzy własne projekty dla wymagającychklientów. Do wyboru jest ponad 400 elementów wystroju. Tytuł już jest dostępny do kupienia. Lorelei and the Laser Eyes (Simogo i Annapurna Interactive) – gra logiczna z dużą ilością puzzli i zagadek do rozwiązania. A wszystko po to, by pomóc tajemniczej kobiecie, która zostaje uwięziona w surrealistycznym świecie pełnym zagadek. Data premiery zaplanowana jest na 16 maja

(Simogo i Annapurna Interactive) – gra logiczna z dużą ilością puzzli i zagadek do rozwiązania. A wszystko po to, by pomóc tajemniczej kobiecie, która zostaje uwięziona w surrealistycznym świecie pełnym zagadek. Data premiery zaplanowana jest na 16 maja stitch. (Lykke Studios): Znana ze smartfonów produkcja, w której trzeba rozwiązywać zagadki o tematyce hafciarskiej, by tworzyć piękne wzory. Gra jest już dostępna do kupienia w eShop.

(Lykke Studios): Znana ze smartfonów produkcja, w której trzeba rozwiązywać zagadki o tematyce hafciarskiej, by tworzyć piękne wzory. Gra jest już dostępna do kupienia w eShop. ANTONBLAST (Summitsphere) – szybka, wybuchowa platformówka z elementami gry akcji, w której chodzi przede wszystkim o destrukcję. Gracz wciela się w Dynamite Antona (lub jego współpracowniczkę Annie) i używa młota i maczugi do niszczenia dziwacznych światów. Premiera 12 listopada (demo jest już dostępne do pobrania).

(Summitsphere) – szybka, wybuchowa platformówka z elementami gry akcji, w której chodzi przede wszystkim o destrukcję. Gracz wciela się w Dynamite Antona (lub jego współpracowniczkę Annie) i używa młota i maczugi do niszczenia dziwacznych światów. Premiera 12 listopada (demo jest już dostępne do pobrania). Refind Self: The Personality Test Game (Lizardry i PLAYISM) – gracze mają możliwość wcielić się w postać androida, który odkrywa swoją osobowość, dokonując wyborów w trakcie rozgrywki. Do odkrycia są 23 różne typy osobowości. Data premiery: lato 2024

(Lizardry i PLAYISM) – gracze mają możliwość wcielić się w postać androida, który odkrywa swoją osobowość, dokonując wyborów w trakcie rozgrywki. Do odkrycia są 23 różne typy osobowości. Data premiery: lato 2024 Valley Peaks (Tub Club i Those Awesome Guys) – gra o wspinaniu z perspektywy pierwszej osoby, w której na gracza czeka masa wyzwań i szczytów do zdobycia. Premiera jeszcze w tym roku.

Na prezentacji pokazano również nowe zwiastuny do ANIMAL WELL, Another Crab’s Treasure, SCHiM, Duck Detective: The Secret Salami oraz BZZZT. Całą konferencję Nintendo Indie World Showcase – kwiecień 2024 możecie obejrzeć poniżej: