Na ile wystarczy nam 1 GB mobilnego transferu?

Jakiś czas temu zapytałem was, ile tak naprawdę potrzeba wam transferu mobilnego co miesiąc. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane, ale praktycznie połowa z Was odpowiedziała, że wystarczy jej do 10 GB miesięcznie by swobodnie korzystać z internetu. Wciąż jednak duża część osób ma dosyć mały pakiet internetowy, mniejszy bądź równy jednemu gigabajtowi. I o ile takie osoby zapewne nie korzystają dużo z sieci społecznościowych, nie słuchają muzyki przez streaming i nie korzystają z mobilnego YouTube'a (co akurat jest zrozumiałe) i ich użycie internetu zapewne ogranicza się do, zużywających relatywnie mało danych, komunikatorów, wciąż byłem dosyć ciekawy na ile 1 GB danych mobilnych wystarcza w obecnych czasach. Oczywiście, wszystko zależy od tego, w jakiej jakości konsumowalibyśmy treści, ale właśnie taką analizę przeprowadził serwis 91mobiles,

Na ile wystarcza 1 GB mobilnego transferu? Cóż, to zależy...

Specjaliści z 91 mobiles sprawdzili, ile danych mobilnych konsumuje każda z najpopularniejszych aktywności w sieci. I tak, załadowanie strony internetowej to najczęściej około 1 MB danych. Patrząc na to, jeden GB pozwala nam na załadowanie ponad 1000 z nich, a że na każdej stronie spędzamy najczęściej kilka minut, obliczono, że taki transfer wystarczy nam na 17 godzin przeglądania sieci. Co ze słuchaniem muzyki? Cóż, tu już nie możemy sobie na tyle pozwolić. Jeżeli słuchamy muzyki w jakości 320 kbps, łatwo policzyć, że będzie nas to kosztować 144 MB na godzinę, czyli będziemy mogli słuchać jej przez nieco ponad 7 godzin. Czas ten można oczywiście wydłużyć, jeżeli obniżymy jakość audio. 160 kbps da nam 14 godzin, 96 kbps - 23 godziny a 24 kbps (o ile słuchanie takiej muzyki jest możliwe przez tak długi czas) - ponad 90 godzin.

Źródło: Depositphotos

Co z wideo na platformach streamingowych? Cóż, tutaj zależy to mocno od platformy. Na najwyższych ustawieniach Netflixa zużyjemy 7 GB na godzinę, a więc będziemy mogli oglądać treść tylko przez 8,4 minuty. Standardowe ustawienia dadzą nam około godziny, a na najniższych - 3.4 godziny. Nieco inaczej jest na Amazonie, gdzie na najwyższej jakości otrzymamy 30 minut, na "dobrej" 5,6 godziny a na najsłabszej - ponad 8 godzin. W przypadku YouTube'a czas wacha się od 24 minut (w 1080p) do 2,1 godziny (480p). Nieco więcej czasu będziemy mieli na scrollowanie social mediów - 8,5 godziny.

Zaskakujące, jak mało transferu zużywają gry mobilne (oczywiście, o ile nie musimy ich najpierw pobrać). 1 GB da nam prawie 70 godzin z grze Battlegrounds Mobile, 51 w Genshin Impact i prawie 30 w Call of Duty Mobile nie taki zły wynik.

Czy więc 1 GB to wystarczająco w 2022 roku? Cóż -zależy od użytkownika. Dla ludzi siedzących w social mediach i oglądających/słuchających treści - raczej nie. Po prostu żeby konsumować je w przyzwoitej jakości 1 GB to zwyczajnie za mało. Jednak jeżeli ktoś korzysta głównie z komunikatorów i okazjonalnie chce przegląać sieć bądź pograć w jakąś grę - 1 GB może wystarczyć, choć może być z tym problem. Pamiętam, że sam zaczynałem od planu 2 GB i cóż... często koniec okresu rozliczeniowego bywał problematyczny. Jeżeli są tu osoby z takim właśnie planem - dajcie znać i powiedzcie, do czego wy głównie wykorzystujecie internet po danych pakietowych.

