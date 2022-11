Wielokrotnie użytkownicy laptopów którzy z różnych powodów nie lubią się z wbudowanymi w nie gładzikami zabierają w drogę podróżną myszkę. Nierzadko stawiają na możliwie jak najmniejsze modele, by nie zajmowały miejsca w bagażu. Jeżeli kiedykolwiek korzystaliście z niewielkich rozmiarem myszek to prawdopodobnie wiecie... że z ergonomią nie mają one nic wspólnego. Nowy projekt na Kickstarze to urządzenie inspirowane origami — podobnie jak popularne etui do tabletów, którym zestaw magnesów pozwalał serwować rozmaite kombinacje w kwestii konfiguracji. Składana myszka, która dzięki temu że można ją rozłożyć nie zajmie nam wiele miejsca w podróży, a kiedy zechcemy z niej skorzystać będzie odpowiednio duża i — jak zapewniają twórcy — ergonomiczna, by korzystało się z niej przyjemnie i bezproblemowo.

Myszka Air.0 — pierwsza taka konstrukcja, którą wygodnie zabierzemy w podróż

Projekt który trafił na Kickstartera oferuje pełnowymiarową myszkę, która gdy jest złożona nie zajmuje tyle przestrzeni, co "tradycyjny" gryzoń. Kiedy jest spłaszczona mierzy raptem 4,5mm wysokości w 97% całości (tam gdzie jest sensor trzeba dodać kolejnych 10mm) — i waży raptem 40 gramów. Kiedy jest złożona oferuje mechaniczne, klikalne, przyciski oraz specjalny czujnik dotykowy który ma zastąpić tradycyjną rolkę. Rzecz jasna — ze względu na konstrukcję, nie ma mowy o zamontowaniu zwykłej, fizycznej, konstrukcji. Air.0 posiada łączność 5.2 dzięki czemu jest w pełni bezprzeowodwą, zaś akumulator który naładujemy za pośrednictwem kabla z wtyczką USB typu C ma pozwolić na 3 miesiące codziennej pracy. Jeżeli zapomnicie naładować urządzenie, to nie martwcie się — producent przekonuje, że wystarczy tylko minuta na kablu, by myszka dzielnie podziałała trzy godziny.

Cała konstrukcja pokryta została wegańską skórą, która ma oferować ochronę przed zachlapaniem i wodą. Do wyboru będzie cały zestaw kolorów i tekstur. Jeżeli obawiacie się o czyszczenie co jaśniejszych i bardziej krzykliwych wariantów — to producent uspokaja, że bez problemu wszystkich zanieczyszczeń będzie można pozbyć się zwykła szmatką.

Ciekawy pomysł, chociaż... naprawdę trudno mi sobie wyobrazić modelowego odbiorcę takiego rozwiązania. Brawa za kreatywność i próbę usprawnienia w temacie, jednak jako wielki miłośnik gładzików — zdecydowanie wolałbym spakować po prostu zewnętrzny trackpad. Z drugiej strony — jeżeli dla kogoś takie urządzenia wskazujące z różnych powodów nie wchodzą w grę, to trudno mi sobie wyobrazić, by Air.0 było satysfakcjonującą odpowiedzią na ich potrzeby. Bo jeśli chodzi o wygodę, to mimo że będzie wygodniejsze od mikromyszek, wciąż wierzę że zaprawieni w boju, wymagający, użytkownicy wybiorą jednak bardziej wypakowany bagaż ze swoim ulubionym kontrolerem — chociażby Logitech MX Master 3s, który zachwycił tysiące użytkowników swoją ergonomią.

Zbiórka na Air.0 potrwa jeszcze przez 22 dni — cel już dawno został osiągnięty. Na Kickstarterze można zgarnąć myszkę Air.0 za 385 HKD, czyli około 240 zł.