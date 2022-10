Jako, że urodziłem się w 1993 roku, czasy mojego (świadomeg0) dzieciństwa przypadają na koniec lat 90'tych i początek 00. Kiedy byłem w szkole podstawowej internet, choć już był powszechnym narzędziem, wciąż jeszcze stanowił swego rodzaju nowość. Miałem to szczęście, że szkoła podstawowa, do której uczęszczałem, była wyposażona w pracownie komputerową z dostępem do internetu. Stety-niestety, jak pewnie w większości szkół w tamtym okresie, pomysł na jakiekolwiek egzekwowanie programu nauczania był wtenczas żaden, a "lekcje informatyki" były w dużej mierze wolnymi 45 minutami, gdzie 8, 8 i 19 latkowie otrzymywali niemal nieograniczony dostęp do internetu.

Oczywiście, był to czas, gdy Flash (i Shockwave) święciły triumfy w sieci, a flashowe gry były największym hitem. I co tu dużo mówić - lekcje "informatyki" w dużej mierze polegały na zagrywaniu się w tym, co akurat było dostępne na różnych serwisach z grami, a złotym standardem był oczywiście Miniclip, ze swoją olbrzymią biblioteką i czytelnym interfejsem.

Wszystko jednak musi się skończyć. Miniclip wyłącza serwery

Oczywiście nie jest tak, że od momentu gdy miałem 7 lat do teraz, codziennie wchodziłem na Miniclipa. Oczywiście, że nie. Ba, ośmielę się stwierdzić, że po ukończeniu podstawówki, kiedy zorientowałem się, ile do zaoferowania ma świat elektronicznej rozrywki, nie wszedłem tam więcej niż raz czy dwa. Niemniej, marka Miniclip tak mocno wryła się w moją pamięć (i zapewne, nie tylko moją), że nazwę tę i gry, w które tam się grało, będę pamiętał zapewne do końca życia. Niestety - wszystko musi kiedyś się skończyć. Już od długiego czasu gry przeglądarkowe oparte na Flashu nie cieszyły się popularnością, a wraz z zablokowaniem samego Flasha, wiele podobnych do Miniclipu serwisów po prostu zwinęło działalność.

Teraz przyszedł czas na Miniclip, który po latach wyłączył swoje serwery. Strona dalej istnieje co prawda w sieci, ale da się na niej zagrać tylko w Agar.io i 8 Ball Pool, czyli - w nie za dużo. Dziwię się, że nie zdecydowano się na całkowite odłączenia pacjenta od kroplówki, ale jeżeli miałbym zgadywać, to stanie się to w niedalekiej przyszłości. Szkoda, że Miniclip odchodzi, ale trzeba przyznać, że w dzisiejszym internecie miejsce dla niego było trzymane raczej z nostalgii niż z realnej wartości.

Graliście na Miniclipie?