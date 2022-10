Lego od czasu do czasu lubi nas zaskoczyć ciekawym projektem wykonanym z popularnych na całym świecie klocków. Ich najnowsza propozycja szczególnie powinna przypaść do gustu graczom. Komputer z Lego, który pociągnie Cyberpunka 2077? Proszę bardzo.

Komputer z klocków LEGO

To nie pierwszy raz gdy Lego zbudowało obudowę komputerową z klocków, ale ten projekt z pewnością zasługuje na wyróżnienie. Składający się z ponad 20 000 klocków dom strachów przygotowany został z myślą o Halloween. Święto duchów mamy co prawda dopiero za tydzień, ale Duńczycy postanowili pochwalić się swoim projektem nieco wcześniej. I trudno im się dziwić, bo robi piorunujące wrażenie. Całość możecie obejrzeć sobie na poniższym filmie, dbałość o szczegóły jest wręcz niewiarygodna, a pomysłowość twórców miejscami wręcz zaskakująca. Najlepszy jest jednak fakt, że to prawdziwy, w pełni sprawny komputer z chłodzeniem wodnym i wydajnymi podzespołami. Sami zobaczcie.

Na konfigurację sprzętową tego strasznego domu składa się między innymi procesor Intel Core i9-12900KF oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3090. Całość chłodzona jest cieczą, a przezroczyste rurki wypełnione reagującym na promienie UV zielonym płynem nadają całej konstrukcji charakteru. Nawet umiejscowienie i kolor wentylatorów systemu chłodzenia nie są przypadkowe i mają podkreślać atmosferę grozy. Twórcy tego projektu podeszli do sprawy bardzo sumiennie, przycisk włączania ukryty został pod figurką jednego z gargulców, podobnie jak kilka pozostałych odpowiadających np. za oświetlenie. Podzespołów komputera pilnuje też szereg strasznych figurek nawiązujących do popularnych motywów z filmów grozy.

Całość z pewnością wygląda fenomenalnie, choć obawiam się, że nie zmieści się na każdym biurku. Nie zmienia to jednak faktu, że przy takiej wydajności bez problemu zagramy zarówno w Crysisa, jak i Cyberpunka 2077. Gorzej tylko jak będziecie chcieli taki komputer gdzieś przetransportować...