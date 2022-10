Zapewne kojarzycie nakładki z kółkami zakładane na buty, które miały rzekomo symulować jazdę na rolkach przy użyciu dowolnego obuwia. Cóż, w teorii brzmi to świetnie, ale w praktyce w ogóle nie działało. Moonwalkers na pierwszy rzut oka przypominają właśnie te tandetne nakładki, dostępne w każdym sklepie z zabawkami. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Montowane na butach urządzenie nie służy do symulowania jazdy na rolkach, a do przyspieszenia zwyczajnego chodu. Jak? Przy pomocy sztucznej inteligencji.

Moonwalk niczym król popu

Projekty na Kickstarterze mają jedną prostą zasadę: albo znajdziesz tam kompletnie bezużyteczny kawałek plastiku, albo perełkę, która już dawno powinna znaleźć się w ofercie renomowanych marek. Projekt autorstwa Shift Robotics zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. Dzięki niemu dosłownie poczujecie się jak Michael Jackson.

Znacie to uczcie „lekkiego chodzenia” po ruchomej taśmie na lotnisku? Moonwalkers zapewnia podobne wrażenia. Celem tych nietypowych nakładek na obuwie jest zwiększenie prędkości ruchu użytkownika i zaoszczędzenie czasu, na przykład w drodze do pracy. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę świetnie.

Inteligentne nakładki do szybkiego chodzenia

Moonwalkers to napakowane elektroniką urządzenia, które przypina się do butów za pomocą pasków i magnetycznych klamer. W każdej nakładce znajduje się silnik o mocy 300 W, obracający osiem poliuretanowych kół. Zostały dodatkowo wyposażone w czujniki, które komunikują się ze sobą, a sztuczna inteligencja odpowiada za uczenie się nawyków chodzenia i indywidualne dostosowanie mechanizmów do użytkownika.

„Chodź tak, jak zwykle, a nasza sztuczna inteligencja dostosuje się do Ciebie. To nie jazda na rolkach; to prawdziwe chodzenie, więc do nauki nie są potrzebne żadne nowe umiejętności”

Twórcy podkreślają, że obsługa urządzenia jest bardzo prosta, a do opanowania „szybkiego chodu” wystarczy zaledwie 10 kroków.

„Aby chodzić szybciej, po prostu idziesz szybciej. Aby zwolnić, idź wolniej. Aby przestać, cóż, przestań chodzić”

Przyjmuje się, że człowiek chodzi z prędkością około 5 km/h. Dzięki Moonwalkersom osiągi te mogą zwiększyć się do 11 km/h bez zbędnego przemęczania. Można obawiać się, że przy takiej prędkości łatwo o poślizg lub utratę równowagi, ale algorytm automatycznie reguluje hamowanie, przykładowo w przypadku wzniesień.

Prostym ruchem stopy można przełączać się także między trybami Shift i Lock. Ten drugi całkowicie blokuje obracanie kół, dzięki czemu można swobodnie wchodzić po schodach lub po prostu stać sztywno w miejscu. Każda z nakładek posiada też zginany zawias w przedniej części, co pozwala na naturalne ułożenie stopy, dokładnie tak jak podczas normalnego chodzenia. Urządzenia są ładowane przez port USB-C, a pełen akumulator zapewnia zasięg na niespełna 10 km.

Źródło: Shift Robotics

Moonwalkers wciąż znajdują się w fazie kampanii crowdfundingowej, która potrwa do 24 listopada. Urządzenia w zestawie z kablem zasilającym i torbą zostały wycenione na 1399 dolarów. Ponad 6,5 tysiąca złotych za parę nakładek na buty to cena zaporowa, a szkoda, bo sprzęt prezentuje się zachęcająco. Oprócz wysokiej ceny problemem jest także fakt wysyłki tylko na terenie USA, jednak sytuacja może się zmienić po oficjalnym wypuszczeniu Moonwalkers na rynek.

A wy co o nich sądzicie? Przerost formy nad treścią czy raczej ciekawa alternatywa dla pieszych wędrówek? Dajcie znać w komentarzach.