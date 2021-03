Zakaz dzielenia kont będzie testem dla Netflixa i… może go oblać

Netflix jest wygodny, Netflix ma dopracowane aplikacje, Netflix sypie własnymi treściami jak z rękawa. To ten sam Netflix, który od dawna głaska użytkowników po główce, czasem treści dodaje, czasem treści zabiera. Tamtejsza biblioteka jest ruchoma – to normalne w tego typu usługach i trudno mieć do kogokolwiek pretensje. Faktem jednak jest, że kultowe filmy i seriale raz są, raz ich nie ma. Same produkcje Netflixa raz są bardziej udane, raz mniej. W oceanie miernej jakości filmów i seriali coraz trudniej wyłowić prawdziwe perełki. Sam kilka miesięcy temu pożegnałem się z Netflixem i… szczerze? Nie tęsknię ani trochę. Dzisiaj świat obiegły wieści, że wkrótce Netflix może zablokować dzielenie kont. I to będzie prawdziwy sprawdzian dla usługi.

13 złotych miesięcznie może być niezauważalne. Ale 52 złote znikające co miesiąc już tak łatwo nie umkną uwadze użytkowników

Przez lata Netflix klepał po pleckach i mówił, że dzielenie kont jest w porządku. Dlatego czteroosobowe grupki kupujące miesięczny dostęp za 52 złote stały się normą – każdy z użytkowników musiał płacić wyłącznie 13 złotych miesięcznie za dostęp do pełnej biblioteki usługi w rozdzielczości UHD. Opcja pobierania treści do pamięci smartfonów i tabletów, wygoda obsługi – no wszystko fajnie. Wypisanie się z takich grupek było o tyle trudne, że 13 złotych miesięcznie to nie jest jakoś specjalnie wygórowana kwota — w skali roku to 156 złotych, ale dla większości będzie nieodczuwalne. Ale jeżeli dzielenie odejdzie, a za dostęp do usługi w wysokiej rozdzielczości każdy będzie musiał zapłacić 52 złote miesięcznie (czyli: 624 złotych rocznie) — sprawa nie jest już wcale taka oczywista. Ba, nawet wariant podstawowy (w którym nie ma dostępu nawet do jakości HD) i 34 złote miesięcznie nie są już taką prostą sprawą.