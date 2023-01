Musk wkurzył właścicieli Tesli do tego stopnia, że ci odchodzą od marki

Elon Musk jest jedną z najbardziej medialnych postaci współczesnych czasów i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ma to swoje wady i zalety. Jeżeli chodzi o te drugie, to wiadomo, że dziś postać Muska jest w stanie wypromować każdy pomysł i dać każdemu z jego biznesów start, o jakim inne firmy mogą tylko pomarzyć. Wciąż ma on niesamowicie wielu zwolenników i dużą moc przekonywania. Jednak w ostatnim czasie da się wyraźnie zauważyć, że nastawienie względem Muska zaczęło się zmieniać. W momencie, w którym przejął Twittera Musk musiał zacząć przekuwać swoje słowa w czyny. Sposób, w jaki to zrobił dla wielu był nieakceptowalny do tego stopnia, że na miliarderze i jego firmach postawili kreskę.

Właściciele Tesli głośno mówią, że to koniec z firmą Muska

Jak donosi BusinessInsider, wśród właścicieli Tesli zaczyna się rozprzestrzeniać pomysł, by samochód, który obecnie mają, był ich ostatnich. Na forach i w social mediach właściciele Tesli głośno wyrażają swoje poglądy na temat tego, co obecnie robi Musk. Wielu z nich przyznaje, że kupiło pojazd tej marki właśnie ze względu na postać Muska i to, co wydawał się sobą reprezentować. Teraz jednak wieli z nich wytyka miliarderowi hipokryzję i angażowanie się w politykę, której kiedyś miał unikać. Jeden z właścicieli, Alan Lasov, powiedział w rozmowie z BusinessInsiderem: "Powiedział wszystkim, że kupuje Twittera, ponieważ chce, aby był trochę apolityczny, a w przeddzień wyborów mówi, że należy głosować na Republikanów. Może mieć swoje zdanie, ale tym, czym naprawdę gardzę w ludziach, jest hipokryzja"

Takich historii jest bardzo dużo, ponieważ część ludzi nie chce więcej być kojarzona z Elonem Muskiem i jego poglądami. Na nieszczęście dla Muska, jego branding jest raczej obecnie w coraz gorszej sytuacji, ponieważ po tym co powiedział i zrobił coraz mniej osób ufa w jego dobre intencje, ale też - zmysł biznesowy. Oczywiście, nie mówimy tu o liczbach, które są w stanie zagrozić sprzedaży Tesli, ale takie relacje dokładają z pewnością swoją cegiełkę do lecących na łeb na szyję akcji Tesli, które w ostatnim czasie spadły o 2/3 swojej wartości. Musk odczuwa to osobiście, ponieważ znaczna część jego majątku to akcje jego własnych firm.

Sam Musk jednak wydaje się niewzruszony, żartując sobie z całej sytuacji.

