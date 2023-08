Można się rozejść. Apple przywraca ważną funkcję na swoje miejsce

Kilka dni temu w sieci zawrzało. Apple zmieniło pozycję przycisku kończącego połączenie. Zamiast na środku ekranu, przy dolnej jego krawędzi, w nowej wersji beta iOS 17 (beta 5) wylądował on w tym samym z innymi przyciskami i zepchnięty na sam koniec. Wielu użytkownikom ten sposób kończenia połączenia się nie spodobał - głównie dlatego, że przez lata wypracowali oni sobie pamięć mięśniową, gdzie bez patrzenia na ekran wiedzieli gdzie nacisnąć, by skończyć rozmowę.

Nowa lokalizacja to nowe problemy - w tym konieczność uczenia się nowych nawyków. A jak wiadomo, z tym jest różnie. Negatywnych komentarzy nie brakowało - większość narzekała na umiejscowienie przycisku w miejscu, które jest mało intuicyjne i gdyby nie czerwona ikona, odnalezienie go byłoby kłopotliwe. Choć w komentarzach pod tekstem Kacpra pojawiło się wiele prześmiewczych wpisów, nie da się ukryć, że coś musiało być na rzeczy.

Przycisk kończenia połączenia w iOS 17 beta 6. Źródło: MacRumors

Apple wsłuchało się w krytykę i wraz z iOS 17 beta 6 ponownie wzięło na tapet ekran połączenia. I tym razem przycisk kończenia połączenia powrócił niejako na swoje miejsce - na środek dolnej części ekranu. Nie jest on jednak odseparowany od innych przycisków. Znajduje się on teraz między przyciskami odpowiedzialnymi za dodawanie innych osób do rozmowy i wywoływania klawiatury numerycznej.

iOS 17 beta 6. Co nowego?

Jednak to nie wszystko, co przygotowało Apple wraz z iOS 17 beta 6. System wprowadza nieco przeprojektowany system wywoływania aplikacji w iMessage - teraz, po przytrzymaniu palca ikonie + pojawi się możliwość szybkiego załączania zdjęć do wiadomości. Wcześniej trzeba było korzystać z rozwijanej listy apek. Choć zwykły użytkownik dostrzeże zaledwie kilka zmian w wyglądzie samego systemu, tak więcej dzieje się "pod maską". Lista zmian udostępniona wraz z nową aktualizacją mówi o dziesiątkach poprawek błędów i optymalizacji, które powoli przygotowują betę do pełnego wydania systemu - a to planowane jest na początku jesieni - jeszcze we wrześniu.