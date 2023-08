Robisz zdjęcia iPhonem? Pokochasz nową opcję w systemie!

iOS od lat słynie ze swojej zamkniętości. Owszem, z każdym rokiem sprawy z systemem mają się coraz lepiej, jednak trudno udawać że jest on chociażby w połowie tak otwarty, jak jego największy konkurent — Android.

Ta zamkniętość objawia się na wielu płaszczyznach — a jedną z pierwszych widać już gołym okiem. Tak, mam na myśli opcję zarządzania wyglądem systemu. W oczach Apple jest tylko jedna słuszna droga korzystania ze smartfona — jego układu i rozmieszczenia poszczególnych okienek. Zapomnijcie o zmianie skrótów na zablokowanym ekranie, zapomnijcie o podmianie ikonek czy przesuwalnym docku. To zresztą fantastyczna rzecz, na którą pozwala wiele androidowych launcherów — czyli systemowych nakładek, które pozwalają zmienić sposób interakcji z systemem.

Nawet w kwestii aplikacji aparatu — w oczach Apple jest tylko jedna słuszna. Systemowa. Z każdym rokiem zresztą coraz bardziej rozbudowana. A dzięki autorskim algorytmom, bez wątpienia oferująca możliwość zrobienia najlepszych zdjęć ze wszystkich dostępnych tam opcji — z tym trudno w ogóle dyskutować. Ale każdorazowo uruchamiając ją jesteśmy w tym samym, podstawowym, widoku. Musimy więc samodzielnie przełączać i zmieniać tryby na takie, które nas interesują. iOS 17 pozwoli co nieco w temacie namieszać i sprawić, że korzystanie z domyślnej aplikacji fotograficznej w systemie będzie znacznie wygodniejsze.

iOS 17 pozwoli stworzyć skróty do poszczególnych opcji aparatu

Aplikacja Skróty to niezwykle potężne narzędzie, za pomocą którego wielu użytkowników dostosowało smartfony Apple bardziej pod siebie na wielu płaszczyznach. Dotychczas jednak brakowało tam opcji współpracy z aparatem. To jednak zmieni się w iOS 17.

W najnowszej wersji beta iOS 17 do aplikacji Skróty dołączyła nowa aktywność: uruchom Aparat. To pozwala na stworzenie specjalnego skrótu, który automatycznie przeniesie nas do jednego z dostępnych w aparacie trybów: od zdjęcia, przez selfie, wideo, portret, portretowe selfie, tryb filmowy, slow-motion, timelapse — na panoramie kończąc.

Niby drobiazg, ale dla wszystkich sięgających regularnie po jeden z "dalszych" trybów — ma szansę okazać się to wielkim ułatwieniem. Tym bardziej, że przecież po stworzeniu skrótu, można też skorzystać z komendy głosowej, a asystentka Siri automatycznie uruchomi aparat w odpowiednim trybie. Bardziej oczywistym też są, rzecz jasna, skróty na ekranie głównym.

Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby utworzyć specjalny folder z całym zestawem skrótów do poszczególnych trybów. Wciąż będzie to łatwiejsze niż uruchamianie aparatu i "prześlizgiwanie" się kolejno do następnych trybów. Zwłaszcza kiedy chcemy coś uchwycić tu i teraz — jak nagrać wideo przypadkowej sceny na którą się natknęliśmy, gdy nie ma czasu do stracenia.