Mnóstwo ulepszeń w popularnej przeglądarce. Warto poznać nową wersję

Mozilla właśnie wydała najnowszą wersję swojej przeglądarki Firefox - która nosi numer 120. Aktualizacja przynosi wiele nowych funkcji i usprawnień, które z pewnością zainteresują użytkowników. Dlaczego warto zainstalować Firefoksa 120 i dlaczego to obecnie najlepszy wybór wśród popularnych przeglądarek dla użytkowników przywiązanych do kwestii prywatności?

Jednym z najważniejszych udogodnień jest wprowadzenie opcji szybkiego kopiowania linków bez elementów śledzących. Obecnie często zdarza się, że w linkach zaszyte są m. in. UTM-y, które pozwalają operatorom witryn na mierzenie np. skuteczności prowadzonych kampanii, lub zawierają informacje afiliacyjne. W Firefoksie 120 wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolny link i wybrać opcję "Kopiuj bez elementów śledzących", aby zapewnić sobie jeszcze większy poziom prywatności podczas przeglądania sieci. Mozilla wskazuje, że mechanizm ten może jeszcze nie działać idealnie ze wszystkimi linkami, ale mimo wszystko warto odnotować obecność funkcji na pokładzie.

Kolejną istotną nowością jest możliwość "przyklejania" okna Picture-in-Picture (PiP) do krawędzi zarówno przeglądarki, jak i ekranu. Od teraz, na Linuksie wystarczy nacisnąć klawisz Shift i przeciągać okno trybu Picture in Picture wedle własnego uznania.

Warto odnotować jeszcze jedną rzecz, o której pisaliśmy na Antywebie wcześniej. Debiutuje możliwość migracji danych i rozszerzeń z przeglądarek opartych na Chromium Snap (m. in. Chrome i Microsoft Edge) - wcześniej była dostępna tylko w niepublicznych wydaniach przeglądarki, w ramach testów. Jeśli jesteś użytkownikiem którejkolwiek z przeglądarek opartych na silniku Chromium (w wersji Snap na Linuksach) i chciałbyś przesiąść się na Firefoksa, teraz jest to jeszcze prostsze. Firefox 120 umożliwia importowanie danych przeglądarki z Chromium Snap do Firefoksa Snap, co znacznie ułatwia proces migracji.

Jeszcze więcej prywatności w Sieci

Firefox 120 oferuje dodatkowe narzędzia dla osób, które uważają kwestie prywatności za bardzo istotne. W sekcji "Prywatność i bezpieczeństwo" dostępne są teraz opcje "Informowanie witryn, że mają nie sprzedawać ani nie udostępniać moich danych" oraz "Wysyłanie witrynom prośby o nieśledzenie (nagłówka „Do Not Track”)". Od teraz użytkownik może aktywnie kontrolować, jakie informacje o sobie udostępniasz witrynom internetowym.

Niemieccy użytkownicy przeglądarki mogą użyć ciekawej funkcji "Cookie Banner Blocker", która automatycznie odmawia wykorzystywania plików cookie na stronach internetowych. Jej wdrożenie wynika ze zmiany przepisów dotyczących prywatności w Internecie.

Od dziś dostępne są aktualizacje OTA do wersji 120 Firefoksa - zatem Wasze przeglądarki najpewniej już się zaktualizowały do najnowszej wersji. Jeżeli nie jesteście tego pewni, przenieście się do: Opcje -> Pomoc -> O Firefoksie. Dzięki nowym funkcjom, Mozilla Firefox nadal utrzymuje swoją pozycję jako jedna z najlepszych przeglądarek - szkoda jedynie, że nie ma to swojego odbicia w popularności wśród użytkowników. Na szczęście, ma ona swoich stałych fanów, a być może znajdzie ich więcej dzięki najnowszym mechanizmom wspierającym bezpieczeństwo w Internecie.