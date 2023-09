Fatalny błąd w Edge. Przechowywane hasła zostały... "uszkodzone"!

Ostatnio użytkownicy Microsoft Edge doświadczają nieprzyjemnych zmian w swoich zapisanych hasłach, co wywołuje pewne zamieszanie i obawy dotyczące prywatności. Trudno mówić tutaj o "ficzerze", zdecydowanie doszło tutaj do błędu, który wystraszył wielu użytkowników tej przeglądarki.

Wygląda na to, że zaszły istotne zmiany w sposobie przechowywania i wyświetlania haseł w przeglądarce Edge na różnych platformach, w tym Windows 11, iOS i innych urządzeniach. Zapisane hasła, które wcześniej były łatwo dostępne, teraz ukazują się jako długie ciągi znaków w niczym nieprzypominające wcześniej zapisane hasła. To utrudnia wykorzystanie z tych haseł i z całą pewnością mogło wywołać palpitacje serca u użytkowników, którzy mogli podejrzewać, iż potrzebne do zalogowania ciągi po prostu "wyparowały" lub się "popsuły".

Jakiekolwiek hasło zapisane w Microsoft Edge może teraz prezentować się jako: "6B296B29-1067-1067-00DD0100DD01", gdy próbujesz je wyświetlić w panelu ustawień haseł Edge'a. Takie przekształcenie haseł - co zrozumiałe - powoduje, że stają się one kompletnie nieczytelne i praktycznie bezużyteczne. Hasła przechowywane w przeglądarce lądują na serwerach Microsoftu i tam są następnie szyfrowane, a także synchronizowane w czasie rzeczywistym na każdym uprawnionym do tego urządzeniu. Wszystko to miało zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa - a najprawdopodobniej to właśnie stało się poważnym problemem.

To wywołało zamieszanie wśród użytkowników. Wcześniej, aby zobaczyć swoje zapisane hasła, wystarczyło kliknąć ikonę "oczka" na liście i uwierzytelnić się. Teraz ten nie jest już taki łatwy i choć nie jest to niemożliwe, mniej obeznani z technologiami użytkownicy mogą mieć pewne problemy. Co zrozumiałe, zmiana ta wywołała falę niezadowolenia w społeczności użytkowników Microsoftu. Wiele osób zgłasza, że ich zapisane hasła zostały zmienione na coś, co przypomina klucze seryjne. Wątki na forach internetowych i serwisach społecznościowych są pełne pytań, jak przywrócić poprzedni widok haseł

Microsoft Edge pozwoli Ci przywrócić poprzedni widok haseł. Jak to zrobić?

Jeśli korzystasz z komputera, otwórz przeglądarkę Microsoft Edge, przejdź do ustawień profilu, a następnie wyłącz opcję synchronizowania haseł i... włącz ją ponownie. Wszystko powinno znowu działać tak, jak trzeba. W przypadku Android lub iOS, zazwyczaj pomaga reinstalacja przeglądarki. Tak, jest to nieco "upierdliwe" - ale cóż. Microsoft tym razem się po prostu nie popisał.

Choć problem wydaje się być powszechny, u siebie nie zauważyłem takich zmian. Nie zmienia to faktu, że fora Microsoftu dosłownie uginają się od narzekań użytkowników, którzy musieli nieźle się wystraszyć, przeglądając własne listy haseł. Microsoft już wie o tych problemach - na plus należy zaliczyć mu to, że wprowadził wiele nowych funkcji do swojej przeglądarki, w tym ulepszone narzędzie do zrzutów ekranu, ulepszonego Painta i wiele innych. Aczkolwiek wolelibyśmy, żeby takich niespodzianek nam akurat nie robił...