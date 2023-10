Dziesiątki kart w przeglądarce? Google Chrome ma na to pomysł

Za dużo otwartych kart to problem większości z nas

Pracujecie, przygotowujecie projekt na studia czy do szkoły, robicie research lub… po prostu przeglądacie Internet i w tle słuchacie muzyki czy odtwarzacie coś na YouTube? Z pewnością spotkaliście się z zalewem otwartych kart, przez co trudno było tym wszystkim zarządzać — dziesiątki otwartych kart, które na podglądzie są małe i często widać jedynie ikonę danej strony internetowej (o ile ją w ogóle widać) to nic komfortowego.

Źródło: Depositphotos

Wygląda jednak na to, że Google ma na to pomysł. Jak na swoim profilu na X (dawniej Twitter) poinformował Leopeva64, czyli jeden z najbardziej zaufanych insiderów w kwestii przeglądarek internetowych, który zasłynął ze swoich raportów na Reddicie, Google planuje wprowadzić do Chrome opcję skupiającą się na organizacji wszystkich naszych kart:

„Utwórz grupę” będzie jedną z opcji w nowym menu „Organizuj karty” przeglądarki Chrome, przycisk służący do tego celu pojawia się już w wersji Canary. […] Najwyraźniej jedną z opcji nowej funkcji „Organizuj karty” w przeglądarce Chrome będzie automatyczne tworzenie grup kart, po zorganizowaniu kart w różne grupy, Chrome umożliwi zmianę ich nazw.

Organizacja kart w Chrome pomoże w zachowaniu porządku

Opcja Organizuj karty znajduje się w lewym górnym rogu przeglądarki, w małym menu pojawiającym się po kliknięciu w ikonę strzałki w dół. Po kliknięciu w nową opcję, przeglądarka sama spróbuje w inteligentny sposób zmienić kolejność kart i zgrupuje karty tak, aby podobne strony były połączone. Zamiast więc mylącego zestawu różnych zakładek, zostaną one umieszczone razem w „folderach”.

Nowa funkcja nie różni się szczególnie od istniejącej już funkcji grupowania kart w przeglądarce Chrome, jednak główna różnica jest taka, że ma sam grupować karty — i jeśli będzie to robić dobrze, to możemy mówić o naprawdę fajnej i wartościowej nowości. Dzięki temu możemy mieć jeden folder kart do pracy, drugi do szukania ubrań, a trzeci do rozrywki — a jednym kliknięciem będziemy w stanie zamknąć całą grupę kart lub łatwo zarządzać każdym segmentem.

Warto jednak zaznaczyć, że ta nowość opisywana przez insidera pochodzą z wersji Canary. Wprowadzenie jej do „finalnej” wersji przeglądarki więc trochę potrwa — lecz w końcu wszystko to się tam pojawi. Co o tym sądzicie?

Źródło: X (dawniej Twitter) / Leopeva64