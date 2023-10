Chrome z funkcją na iPhone'a, którą pozazdroszczą użytkownicy Androida

W tegoroczne wakacje, w jednej z rozwojowych wersji Chrome na iOS pojawiła się opcja, z której użytkownicy Safari na iPhonie korzystali od dłuższego czasu, jednak nie do końca wiadomo było, kiedy trafi do stabilnej wersji aplikacji. Chodzi oczywiście o przeniesienie paska ekranu na dół ekranu. To wygodne rozwiązanie, które w domyślnej przeglądarce na iPhonie wprowadzono w iOS 15, doceniają chyba wszyscy posiadacze urządzeń mobilnych Apple, którzy nie muszą myśleć o kombinowaniu z nawigacją w aplikacji - w szczególności w przeglądarce internetowej. Coś, co wydawało się oczywiste, nie jest wykorzystywane przez konkurencję. Aż do dziś. Google informuje, że funkcja ta jest już dostępna dla każdego użytkownika Chrome w wersji na iOS oraz iPadOS!

Teraz możesz wybrać nową pozycję paska adresu w Chrome na iOS: Od dziś możesz przenieść pasek adresu Chrome na dół ekranu iPhone'a. Wiemy, że ludzie preferują różne pozycje paska adresu w zależności od rozmiaru dłoni i urządzeń, dlatego wzięliśmy te preferencje pod uwagę podczas tworzenia tej bardzo pożądanej funkcji.

Pasek adresu w Chrome na dole ekranu. Jak włączyć?

Jak to działa? Bardzo prost. W ustawieniach Chrome na iOS można ustawić, czy pasek adresu ma być domyślnie ustawiony na górze, czy na dole ekranu. W każdym momencie przeglądania internetu można to zmienić - wystarczy przytrzymać palec na pasku i z rozwijanego menu wybrać opcję "Przesuń pasek adresu na dół ekranu" lub "Przesuń pasek adresu na górę ekranu". Taka mała rzecz, a z pewnością ucieszy wielu użytkowników. W szczególności tych z większymi ekranami, którzy telefon obsługują jedną ręką. Wygodne wpisywanie adresu stron internetowych lub przeszukiwanie internetu z paskiem ustawionym na dole, powinno być standardem we wszystkich przeglądarkach mobilnych.

A co z użytkownikami telefonów z Androidem? Dobry pytanie. Być może oni nie oczekują takich funkcji, skoro Google o nich zapomina - lub nawet o nich nie wspomina. Na ten moment firma nie zdradza, by podobne rozwiązania trafiły do najpopularniejszej przeglądarki na smartfonach z tym systemem.