2023 rok zdecydowanie jest czasem, w którym (w końcu) po 4 latach składaki zaczęły coś znaczyć na rynku i po czasie dominacji jednej firmy i, umówmy się, homeopatycznych innowacjach w tej kategorii produktowej, w końcu jesteśmy świadkami czegoś większego. W kwestii składaków w końcu zaczyna się coś dziać i jest na to więcej niż jeden dowód. Swojego składaka wypuściło Oppo i został on bardzo dobrze przyjęty, a teraz na scenę weszło także Google. To, jak zrobić dobrego składaka pokazał też Huawei. Konkurencja jest więc zaciekła.

Jednak, jak wiadomo zwycięzca może być tylko jeden. Póki co jednym z najładniejszych składaków jest z pewnością Mate X3, ale to może się zmienić. Na rynku pojawi się za chwilę nowy gracz.

Motorola RAZR 40 Ultra może skraść serca wszystkich. Wygląda świetnie

Do sieci właśnie wyciekły rendery tego, jak Motorla RAZR 40 będzie wyglądała. W kwestii designu już pierwszy RAZR wyglądał świetnie, nawiązując do klasycznych telefonów. Motorola nieco ten design zmieniła w poprzednim modelu, zbliżając go do tego, jak wyglądał m.in. Galaxy Z Flip. Teraz jednak przyszła kolejna zmiana i muszę powiedzieć, że telefon wygląda teraz naprawdę fajnie i nowocześnie.

Oczywiście, całe show tutaj robi zewnętrzny wyświetlacz, który jest większy niż u jakiejkolwiek konkurencji i okalając aparaty, slangowo mówiąc, "robi robotę" jeżeli chodzi o wyróżnianie telefonu. Swoją rolę mają tu też kolory, które zdecydowanie nie są typowe dla smartfonów w 2023 roku i również prezentują się bardzo estetycznie.

Jeżeli chodzi o specyfikacje - tutaj również ma być flagowo. Wewnętrzny ekran ma mieć 6,7 cala i 144 Hz, oczywiście w technologii AMOLED. Procesor to zeszłoroczny Snapdragon 8+ gen 1, wspierany przez 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane. Bateria ma mieć 3640 mAh i łądować się z mocą 33 W. Dodatkowo mamy tu mieć dwie kamery. Jedna 12 Mpix z sensorem IMX 563, a druga 13 Mpix (szerokokątna) z sensorem Hi1336.

Cena niestety nie jest znana nawet w przybliżeniu, ale patrząc na wygląd i poprzednie doświadczenia - tanio nie będzie. Miejmy jednak nadzieje, że skoro tutaj mówimy o modelu Ultra, to obok niego zadebiutuje też "mniej premium" model, na którego będzie stać większą liczbę ludzi.