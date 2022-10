W tym roku motorola pokazała jeden składany model – razr 2022. Na razie zadebiutował w Chinach, ale wiadomo, że będzie dostępny globalnie, a premiera jest tuż za rogiem. Dzięki temu Z Flip 3 i 4 Samsunga powinny doczekać się prawdziwej konkurencji.

Oczywiście znana jest już specyfikacja modelu razr 2022. I wygląda na to, że ma on sporo argumentów w starciu z Z Flipem 4. Przede wszystkim to większy zewnętrzny ekran, z którego można korzystać tak jak z ekranu głównego. Czyli przeglądać na nim treści, czytać i odpowiadać na powiadomienia itp. O działanie też nie trzeba się martwić, bo telefon jest napędzany przez Snapdragona 8+ Gen 1. Ma składany wyświetlacz pOLED a jego wielką zaletą jest w zasadzie niewidoczne zgięcie. A bateria ma 3500 mAh, co powinno pozwolić na pracę od rana do wieczora.

Wszystko to wygląda niesłychanie obiecująco, niestety na przeszkodzie w odniesieniu sukcesu może stanąć cena. Pisałem o tym w tym tekście. Miejmy jednak nadzieję, że firma korzystnie wyceni urządzenie.

Galaxy Z Flip 4 to bardzo dobre urządzenie, jego test znajdziecie tu. Widać jednak, że Samsungowi nie spieszy się we wprowadzaniu większych zmian i skupia się raczej na „kosmetyce”. Jeśli w końcu miałby realną konkurencję na rynku, może musiałby popracować nad lepszą baterią, czy ekranem z mniej widocznym zgięciem.

Jest na to szansa, bo najnowsze doniesienia mówią o tym, że w przyszłym roku powinniśmy zobaczyć nie jedną a dwie składane motorole. Tak przynajmniej wynika z tweeta Evana Blassa który wielokrotnie już udowadniał, że ma dobre i wiarygodne źródła informacji.

Wg. niego w 2023 r. zobaczymy dwa składaki o roboczych kryptonimach Juno i Wenus. Kryptonim tego, który ma się pojawić wkrótce w Europie, czyli modelu razr 22, to Maven.

motorola oczywiście nie odniosła się do tych informacji. Ba, firma nie potwierdziła nawet oficjalnie debiutu razr 2022 poza Chinami. Ale wszystko powinno być jasne już w najbliższych tygodniach.